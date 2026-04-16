به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، محمد امیرانی در سومین نشست کارگروه بازسازی تخریب‌های ناشی از جنگ آمریکایی - صهیونی گفت: هدف از آغاز فعالیت این کارگروه این است که تمام تصمیم‌گیری‌ها در بازسازی فرودگاه‌های آسیب دیده با اولویت‌بندی انجام شود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها بیان کرد: متاسفانه برخی از فرودگاه‌های کشور از اولین روز جنگ تحمیلی هدف دشمن قرار گرفتند و این وضعیت تا آخرین روزهای جنگ نیز ادامه داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با این حال باید تلاش کنیم همه زیرساخت‌های لازم برای انجام پروازهای عبوری و پروازهای داخلی آماده شود و به همین منظور تاکنون جلسات متعددی با مدیران فرودگاه‌های کشور برگزار شده است و به زودی شاهد فعالیت برخی از فرودگاه‌ها در کشور خواهیم بود.

وی یادآور شد: در این شرایط با توجه به محدودیت‌های اعتباری باید تلاش کنیم همه آسیب‌های جنگ تحمیلی به سرعت بازسازی و همه فرودگاه‌های کشور فعال شوند.

وی گفت: با توجه به اینکه سطوح پروازی برخی از فرودگاه‌های کشور در این جنگ آسیب دیده‌اند، سعی خواهیم کرد با انتخاب پیمانکاران کاردان نسبت به بازسازی این آسیب‌ها اقدامات لازم انجام شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: در این جنگ ترمینال برخی از فرودگاه‌های کشور آسیب دیده و باید با تدبیر و برنامه‌ریزی بتوانیم با بازسازی این ترمینال‌ها زمینه را برای عملیاتی کردن فرودگاه‌ها فراهم کنیم.

امیرانی با بیان اینکه در این راستا مستندسازی آسیب‌ها و خسارت‌های وارده بسیار ضروری است، گفت: در این مرحله بازسازی سیستم‌های ناوبری در اولویت خواهند بود تا فضای کشور از پوشش کامل برخوردار شود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها اظهار کرد: در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی مقرر شده بازسازی تمام آسیب‌های صنعت فرودگاهی در اسرع وقت با کمک دولت چهاردهم انجام شود تا آغاز پروازهای عبوری و پروازهای داخلی از این شرایط عبور کنیم.

امیرانی بیان کرد: هرچند که بخشی از فرودگاه‌های کشور در این جنگ آسیب دیدند و منابع شرکت نیز محدود شده است، در صورت امکان از استانداری‌ها بخواهید که در بازسازی فرودگاه‌ها مشارکت لازم را داشته باشند.

معاون وزیر در ادامه این نشست بر اطلاع‌رسانی منسجم با هماهنگی روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها تاکید کرد و افزود: در این راستا برای اخذ مجوزهای قانونی همه مکاتبات نیز باید با روش‌های مناسبی انجام شود.

امیرانی اظهارداشت: با آغاز بازسازی فرودگاه‌های کشور همه اماکن آسیب دیده قدم به قدم عملیاتی خواهند شد تا همه فرودگاه‌ها بار دیگر به چرخه خدمت‌رسانی به مردم باز گردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان بیان کرد: از همه همکاران خود در فرودگاه‌های کشور می‌خواهم کار خود را با انگیزه و به صورت جهادی آغاز کنند تا به زودی شاهد آغاز پروازهای عبوری و داخلی در آسمان کشور باشیم.

بازسازی فرودگاه‌های کشور با اولویت در دستور کار است

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در این نشست گفت: خوشبختانه مدیران و همه همکاران ما واقف هستند که هرگونه بازسازی مناطق آسیب دیده باید با اولویت‌بندی انجام شود.

حبیب داودی‌دانا افزود: در این جنگ تحمیلی بخشی از ظرفیت تجهیزات فرودگاهی صدمه دیده و باید بازسازی آن مورد توجه جدی قرار گیرد.

تعیین خسارت فرودگاه‌ها طبق دستورالعمل های صادر شده

در ادامه این نشست معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از همه همکارانی که در فرودگاه‌های کشور پای کار بودند، قدردانی کرد و گفت: همه فرودگاه‌های آسیب دیده ملزم هستند برای تعیین خسارت مربوطه طبق دستورالعمل‌های صادر اقدام کنند تا بتوانند با اخذ مجوزهای قانونی بازسازی خود را آغاز کنند.

غلامرضا دهقانی‌زاده افزود: مدیران فرودگاه‌ها قبل از شروع بازسازی، مستندسازی و عکس‌برداری از آسیب‌های فرودگاهی را انجام دهند و در عملیات بازسازی، باندهای فرودگاه‌ها در اولویت نخست قرار گیرند.

در ادامه این نشست تعدادی از مدیران فرودگاه‌ها، توضیحاتی از آخرین وضعیت فرودگاه‌های خود ارائه دادند و مقرر شد بازسازی فرودگاه‌های آسیب دیده به خصوص در مناطق مرزی با اولویت و در اسرع وقت انجام شود.