استرداد فوری وجوه بلیت پروازهای لغوشده به مسافران الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین مصحفی، سرپرست دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری در نشستی با معاونان بازرگانی شرکت‌های هواپیمایی از الزام شرکت های هواپیمایی به تسریع در استرداد وجوه بلیت پروازهای لغو شده، تاکید کرد و گفت: رعایت حقوق مسافر از اولویت‌های این سازمان به شمار می رود.

وی افزود: برهمین اساس وضروری است وجوه بلیت‌های صادرشده پیش از ۹ اسفند ۱۴۰۴ که پروازهای آنها با توجه شرایط جنگی لغو شده، در کمترین زمان ممکن به حساب هموطنان بازگردانده شود.

مصحفی همچنین از شرکت های هواپیمایی خواست نسبت به ارائه آمار درست و به موقع در خصوص تعداد بلیت های فروخته شده به منظور سروسامان دادن به وضعیت بازار اقدام کنند و بیان کرد: سازمان هواپیمایی کشوری برای اقناع و کسب رضایت مسافران و البته با لحاظ شرایط اقتصادی شرکت های هواپیمایی، راهکارهایی برای حل این موضوع در نظر گرفته که ضروری است شرکت های هواپیمایی نسبت به اتخاذ یکی از این راهکارها به منظور پاسخ به مطالبات مسافران اقدام کنند.

وی یادآور شد: به دلیل تعدیل هزینه های حمل ونقل پس از پایان جنگ، قیمت بلیت پرواز لغو شده برای مسافر توسط شرکت هواپیمایی گارانتی شده و به مدت یک سال قابل استفاده برای پرواز تعریف شود و مسافر بدون پرداخت مابه التفاوت نرخی حتی با اولویت رزرواسیون بتواند از این بلیت استفاده کند.

سرپرست دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه مسافر باید اطمینان یابد که از راهکار ارائه شده زیان نخواهد دید، افزود: همچنین شرکت های هواپیمایی می توانند به مسافر اطمینان دهند که وجه بلیت به علاوه درصدی اضافه به عنوان اعتبار برای خرید بلیت در هر مسیری در زمان از سرگیری پروازها استفاده کند.

وی تصریح کرد: ارائه حواله خرید به مسافر با قابلیت قابل انتقال به غیر نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی به شمار می رود و در صورت عدم استفاده از حواله مذکور برای خرید بلیت، در پایان سررسید اعتبار آن مبلغ مذکور به صورت نقدی استرداد خواهد شد.

مصحفی با اشاره به اینکه اعتمادسازی بین مشتریان و شرکت های هواپیمایی در زمان جنگ یکی از موثرترین اقدامات به منظور حفظ مسافرین پس از جنگ است، تاکید کرد: با این اقدام ضمن عبور از این شرایط، رضایت مسافران حاصل شده و این امر به منزله یک نوع بازاریابی است.

سرپرست دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری در پایان به حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شاغل در شرکت های هواپیمایی در این روزهای سخت و ارزش گذاری به خدمات آنها تاکید کرد و گفت: در صورت رعایت این موضوع، سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به اعطای اولویت‌هایی بیشتر متناسب با عملکرد شرکت های هواپیمایی از لحاظ مسیرهای پروازی و مجوز پروازها اقدام خواهد کرد.