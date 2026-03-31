۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۸

رفت و آمد موقت برق در برخی مناطق شرق تهران بر اثر اصابت ترکش

سخنگوی صنعت برق تهران از اختلال موقت برق در چند منطقه پایتخت به‌دلیل آسیب به یکی از خطوط اصلی شبکه بر اثر ترکش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ساعاتی پیش برق در برخی مناطق شرق تهران به‌دلیل برخورد ترکش با تأسیسات ورودی یکی از پست‌های برق دچار اختلال شد و شماری از مشترکان برای مدت کوتاهی با خاموشی مواجه شدند.

در پی این حادثه نیروهای عملیاتی صنعت برق بلافاصله در محل حاضر شده و بررسی وضعیت و ترمیم تجهیزات آسیب‌دیده را آغاز کردند.

کامبیز ناظریان، سخنگوی صنعت برق در تهران، با اشاره به جزئیات این حادثه اعلام کرد: حدود ساعت ۵:۵۰ بامداد امروز در پی اصابت ترکش و موج انفجار به یکی از خطوط اصلی انتقال برق در شهر تهران، برق بخشی از مناطق ۷، ۸، ۱۲، ۱۴ و ۱۵ دچار اختلال شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی صنعت برق تهران در محل حاضر شده و عملیات بازسازی و برقراری مجدد شبکه را آغاز کردند.

ناظریان ادامه داد: با اقدام سریع نیروهای فنی، تا ساعت ۷ صبح برق عمده مشترکان در مناطق یادشده وصل شده و با ادامه فعالیت تیم‌های عملیاتی، برق سایر مشترکان باقی‌مانده نیز تا دقایقی دیگر به طور کامل برقرار خواهد شد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

