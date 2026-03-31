آسیب ۷۲۱ واحد مسکونی و تجاری در قزوین بر اثر حملات هوایی دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر گونجی اظهار کرد: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، واحدهای چهار شهرستان قزوین، البرز، آبیک و بویین‌زهرا بر اثر حملات هوایی دشمن دچار خسارت شده‌اند.

وی افزود: شهرهای الوند، قزوین و آبیک در نواحی شهری و همچنین سه منطقه روستایی نصرت‌آباد، تتنک و هجیب در این میان بیشترین خسارت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قزوین با اشاره به حضور بیش از ۶۰ تیم ارزیاب برای بررسی میزان خسارات تصریح کرد: حاصل فعالیت این تیم‌ها، ارزیابی ۷۲۰ واحد شامل ۶۲۶ واحد مسکونی و ۹۵ واحد تجاری بوده است .

گونجی درباره وضعیت واحدهای خسارت‌دیده توضیح داد: از مجموع ۱۷ واحدی که نیازمند احداث مجدد تشخیص داده شده‌اند، ۱۲ واحد روستایی و پنج واحد شهری هستند. همچنین ۳۹ واحد خسارت‌دیده از نوع یک، ۲۴۹ واحد از نوع دو و ۴۳۳ واحد نیز از نوع سه و عمدتاً شامل آسیب به شیشه، درب و پنجره‌ها هستند.

وی با بیان اینکه مبنای دسته‌بندی خسارت‌ها بر اساس میزان ریالی است، خاطرنشان کرد: خسارت بیش از دو میلیارد ریال در گروه نوع یک، کمتر از این میزان در گروه نوع دو و خسارت‌های جزئی در گروه نوع سه قرار می‌گیرند.

این مسئول در ادامه به اقدامات حمایتی اشاره کرد و گفت: برای واحدهای نیازمند احداث، تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شده تا مالکان بتوانند در مدت زمان ساخت، محل سکونت خود را تأمین کنند. سقف این تسهیلات در روستاها سه میلیارد ریال و در شهرها تا شش میلیارد ریال خواهد بود.

مهندس گونجی تأکید کرد: تمامی خدمات مربوط به آواربرداری، نقشه‌کشی و فرآیندهای نظام مهندسی برای این واحدها به‌صورت رایگان انجام می‌شود. متولی اجرای این اقدامات در شهرهای با جمعیت تا یک میلیون نفر، بنیاد مسکن و در شهرهای بزرگ‌تر، شهرداری‌ها هستند.

وی از شهروندان قزوینی خواست: در صورت وارد آمدن خسارت به واحدهای خود، برای تشکیل پرونده و پیگیری موضوع به بنیاد مسکن محل سکونت خود مراجعه کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قزوین در پایان یادآور شد: متأسفانه علی‌رغم اینکه دشمن بارها اعلام کرده بود منازل مسکونی را هدف قرار نمی‌دهد، اما شواهد نشان می‌دهد در این حملات، ساختمان‌های مسکونی و تجاری نیز مورد هدف حملات هوایی قرار گرفته است.