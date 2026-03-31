ثبت اقامت بیش از ۱۷۴ هزار مسافر نوروزی در خراسان جنوبی

محمد عرب، معاون گردشگری و سخنگوی دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان جنوبی، در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۰ فروردین ۱۴۰۵، در مجموع ۱۷۴ هزار و ۳۱۷ نفر در اقامتگاه‌های رسمی، غیررسمی و اضطراری استان اسکان یافته‌اند.

وی با اشاره به آغاز فعالیت ستاد خدمات سفر از ۲۵ اسفندماه افزود: تا صبح دهم فروردین‌ماه، از این تعداد، ۷۹ هزار و ۴۱۱ نفر در اقامتگاه‌های رسمی، ۸۸ هزار و ۷۰۷ نفر در مراکز اقامتی غیررسمی و ۶ هزار و ۱۹۹ نفر در اماکن اضطراری اقامت داشته‌اند.

سخنگوی دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان جنوبی ادامه داد: در این بازه زمانی، هزار و ۳۱۵ مورد بازدید نظارتی توسط دستگاه‌های عضو ستاد در سطح استان انجام شده و این روند به‌صورت مستمر ادامه دارد.

عرب در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت، ۲۴۹ هزار و ۶۷۲ نفر از آثار تاریخی و جاذبه‌های گردشگری شاخص خراسان جنوبی بازدید کرده‌اند که نشان‌دهنده افزایش توجه مسافران به ظرفیت‌های گردشگری استان است.