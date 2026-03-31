دیدار نوروزی وزیر ارشاد با کیانوش عیاری؛ ایران باید به هر شکلی حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراهی رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی و نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت فرهنگ به دیدار کیانوش عیاری پیشکسوت سینما رفتند.

وزیر فرهنگ در دیدار نوروزی با کیانوش عیاری به یکی از آثار این فیلمساز اشاره کرد و با توجه به شرایط حال حاضر کشور گفت: ایران امروز در شرایط بودن یا نبودن قرار گرفته و انشاءالله در ادامه این بودن را محقق کند و کسانی را که به نبودن ایران فکر می‌کنند، ناکام بگذارد.

عیاری در دیدار با وزیر گفت: ایران وطن من، به خاطر گستردگی و اقوام مختلفش همیشه اهمیت زیادی برایم داشته است.

وی افزود: من در خوزستان به دنیا آمده‌ام و کاملا عِرق خوزستانی دارم و بوی نفت و رودخانه کارون مرا همیشه احساساتی می‌کرد. یکی از غم انگیزترین اتفاق‌ها برای من تجزیه ایران است و باید به هر شکل ممکن ایران حفظ شود.