تهاجم سنگین و ضربات مهلک نیروی دریایی سپاه علیه اهداف دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ۴عملیات موفق و برق آسای دیگر از رزمندگان دلاور نیروی دریایی سپاه در بامداد امروز صورت گرفت.

سحرگاه امروز رزمندگان غیور نیرو دریایی سپاه در موج ۸۸ عملیات وعده صادق با رمز مبارک "یافاطمه الزهرا (س)" طی یک تهاجم سنگین علیه اهداف تروریست های امریکایی - صهیونی ضربات مهلکی را بر آنها وارد نمود.

در این هجوم برق آسا یک کشتی کانتینر متعلق به رژیم صهیونیستی با نام express halfong در آبهای میانی خلیج فارس مورد اصابت موشکهای بالستیک نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.

در عملیات ترکیبی دوم محل تجمع تفنگداران آمریکایی در سواحل کشور امارات که در یک مکان پوششی و خارج از پایگاه نظامی و از ترس موشک ها ویرانگر سپاه مخفی شده بودند مورد اصابت دقیق پهپادهای انهدامی قرار گرفت.

در بخش دیگری از این عملیات سامانه ضد پهپادی (هاگ) ناوگان پنجم تروریست های امریکایی که خارج از پایگاه و در اطراف فرودگاه منامه بحرین مستقر شده بود با پهپادهای انهدامی منهدم گردید.

در بخش دیگری از این عملیات دو عدد رادار هشدار پیشرفته اولیه هوایی در پایگاه تروریست های امریکایی "جابر الاحمد " مورد اصابت پهپادهای این نیرو قرار گرفت.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد تنگه هرمز به صورت کامل و بنا بر دستور فرمانده معظم کل قوا، مستحکم و مسلط تحت کنترل رزمندگان این نیرو قرار دارد و کوچکترین تحرک دشمنان زیر ضربات موشک‌ها و پهپادها قرار خواهد گرفت.

این عملیات همچنان ادامه دارد ...

دست آوردهای این عملیات بزرگ تقدیم می شود به روح بلند فرمانده دلیر و مردم دار دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری و دیگر شهدای نیروی دریایی سپاه.

نیروی دریایی سپاه راه سردار شهید تنگسیری را با قوت و استحکام ادامه خواهد داد و اطمینان داریم آن شهید عزیز در کنار ماست و مشغول فرماندهی است.

انا من المجرمین منتقمون