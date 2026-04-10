کلانتری: رمز پیروزی ملت ایران انسجام ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری صبح جمعه در جلسه جهاد تببین حرم مطهر شاهچراغ(ع) با تسلیت اربعین قائد شهید امت و گرامیداشت شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: خون مظلوم هرگز پایمال نمی‌شود و جنایتکاران قطعاً به سزای اعمال خود خواهند رسید.

وی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین افزود: این امر از اوجب واجبات است و در شرایط جنگی، اهمیت آن دوچندان می‌شود؛ چراکه هرگونه غفلت در این مسیر می‌تواند موجب تزلزل در باورهای عمومی شود.

تولیت حرم شاهچراغ(ع) «جنگ رمضان» را دارای شش ویژگی متمایز دانست و گفت: نخستین ویژگی، وقوع اولین رویارویی مستقیم نظامی ایران و آمریکا پس از کودتای ۲۸ مرداد است. دومین ویژگی، شفاف بودن هدف دشمن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و جایگزینی نظامی وابسته است.

وی ادامه داد: سومین ویژگی این جنگ، شکل‌گیری مقدمات آن از یک سال قبل با تشدید فشارهای اقتصادی، روانی و امنیتی علیه کشور بوده است. چهارمین ویژگی نیز وقوع این جنگ پس از حوادث و فتنه‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ است که به گفته وی با طراحی دشمنان خارجی همراه بوده است.

حجت الاسلام کلانتری پنجمین ویژگی را برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه دشمن برای آغاز عملیات عنوان کرد و افزود: حمله در حین مذاکرات با هدف غافلگیری انجام شد. ششمین ویژگی نیز هدف قرار دادن رأس نظام برخلاف قواعد متعارف جنگ‌های بین‌المللی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، صحنه نبرد را در شش پرده تبیین کرد و گفت: آغاز جنگ با هدف قرار دادن رأس نظام و ایجاد رعب عمومی بود، اما پاسخ سریع جمهوری اسلامی معادلات دشمن را برهم زد.

انفعال دشمن در برابر همراهی مردم با نیروهای مسلح

تولیت حرم شاهچراغ(ع) «بعثت مردم» و حضور گسترده آنان در حمایت از نظام را یکی از مهم‌ترین عوامل شکست دشمن دانست و تصریح کرد: حضور مردم بصیر در صحنه، نقشه‌های دشمن را خنثی کرد و نشان داد که سرمایه اجتماعی مهم‌ترین پشتوانه نظام است.

حجت الاسلام کلانتری اتحاد و انسجام ملی را از دیگر عوامل پیروزی برشمرد و گفت: همراهی مردم، مسئولان، نیروهای مسلح و حتی برخی منتقدان، دشمن را به انفعال کشاند.

وی با اشاره به در دست گرفتن ابتکار عمل توسط نیروهای مسلح افزود: پس از گذشت مدت کوتاهی از آغاز جنگ، دشمن درخواست آتش‌بس را مطرح کرد و این نشان‌دهنده برتری جمهوری اسلامی در میدان نبرد بود.

دشمن ناچار به پذیرش شروط جمهوری اسلامی شد

تولیت حرم شاهچراغ(ع) همچنین بستن تنگه هرمز را یکی از نقاط عطف این جنگ دانست و اظهار کرد: این اقدام، دست برتر ایران را تثبیت کرد و دشمن را در موضع ضعف قرار داد.

وی در ادامه به ناکامی‌های دشمن از جمله تلاش برای تشکیل ائتلاف، طرح اشغال برخی مناطق و عملیات‌های نظامی اشاره کرد و گفت: در نهایت دشمن ناچار به پذیرش شروط جمهوری اسلامی شد.

حجت الاسلام کلانتری در پایان با تأکید بر لزوم حفظ وحدت و تبعیت از رهبری خاطرنشان کرد: رمز پیروزی، انسجام ملی، حضور مردم در صحنه و حرکت در چارچوب قانون اساسی است و حفظ این شرایط برای تداوم برتری ضروری است.