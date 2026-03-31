به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامهای به مدیران عامل شرکتهای بورسی و فرابورسی اعلام کرد معاملات سهام و اوراق مشتقه از ۹ اسفند و همزمان با تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران متوقف شده است.
در این نامه آمده است از زمان اعلام توقف معاملات تاکنون حملات متعددی رخ داده که ممکن است بر موضوعاتی مانند تأمین مواد اولیه، تولید، فروش یا صادرات شرکتها اثرگذار باشد.
بر این اساس، با توجه به انتشار اطلاعات مالی آتی شرکتها همراه با آخرین صورتهای مالی میاندورهای یا سالانه و مشخص شدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ حقوق و دستمزد و نرخهای مالیات بر عملکرد برای سال ۱۴۰۵ و همچنین تصویب قانون بودجه سال جاری، شرکتها باید در صورت لزوم اطلاعات مالی آتی خود را مورد بازنگری قرار دهند.
طبق اعلام سازمان بورس، در صورتی که سود خالص پیشبینیشده قبلی شرکت بیش از ۲۰ درصد تغییر داشته باشد، لازم است اطلاعات جدید به همراه مفروضات در قالب اصلاحیه صورتهای مالی میاندورهای یا سالانه حداکثر تا ۱۷ فروردین در سامانه کدال منتشر شود.
در این اطلاعیه همچنین تأکید شده است نامه ارسالشده به شرکتها به معنای بازگشایی بازار سهام نیست و تصمیمگیری در این خصوص منوط به بررسی شرایط، هماندیشی با فعالان و ارکان بازار و تصویب شورای عالی بورس خواهد بود.
