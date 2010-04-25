به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالح آبادی مهمترین برنامه‌ها و اهداف این سازمان را برای سال 89 تشریح کرد و با بیان اینکه برنامه‌های سازمان بورس به تصویب شورایعالی بورس نیز رسیده است، افزود: در حوزه بورس کالا، آئین‌نامه معاملات و اتاق پایاپای اصلاح و به روز خواهد شد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار توسعه معاملات بخش کشاورزی، افزایش تنوع محصولات قراردادهای آتی و توسعه رینگ صادراتی را از مهمترین برنامه‌های سال 89 سازمان بورس برای گسترش بورس کالای ایران اعلام کرد.

تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای خارجیان

رئیس سازمان بورس گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای خارجیان تشکیل خواهد شد تا سرمایه‌های خارجی تازه وارد بورس تهران شود.

وی با بیان اینکه پیشنهادی برای تشکیل یک صندوق سرمایه‌گذاری خارجی در کیش مطرح شده است، افزود: آورده صندوق‌هایی که در خارج از کشور راه‌اندازی می‌شود، ارزی خواهد بود اما آورده این صندوق‌ها در ایران تبدیل به ریال می‌شود.

صالح آبادی افزایش نقدشوندگی، کاهش توقف نمادهای معاملاتی، افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها، راه‌اندازی معاملات فیوچرز سهام، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، انتشار صکوک اجاره و افزایش حجم انتشار اوراق مشارکت را از دیگر برنامه‌های سازمان بورس برای توسعه بازار اوراق بهادار اعلام کرد.

رئیس سازمان بورس اجرایی شدن قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و کمک به گسترش فعالیت‌های بازار خارج از بورس را از دیگر برنامه های سازمان بورس در سال 89 ذکر کرد.

وی با بیان اینکه رتبه‌بندی کارگزاران بورس کالا امسال برای نخستین بار انجام خواهد شد، افزود: دومین رتبه‌بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران نیز از ابتدای تابستان آغاز می‌شود.

سخنگوی سازمان بورس توسعه فعالیتهای سبدگردانی در بازار سرمایه، ارائه مجوز برای شرکت‌های پردازشگر اطلاعات مالی، ابلاغ استانداردهای ثبت سفارش به شرکت های کارگزاری و بهینه‌سازی چرخه معاملات را از دیگر برنامه های این سازمان در سال 89 عنوان کرد.

وی گفت: بر اساس دستورالعمل رتبه بندی، کارگزارانی که امتیازات لازم را به دست آورند، سازمان مجوزهای لازم را برای آغاز فعالیت آنها در بورس کالا صادر خواهد کرد.

برنامه‌های ویژه در حوزه IT

وی درباره برنامه‌های سازمان بورس در حوزه فناوری اطلاعات (IT ) گفت: فاز دوم سمپا (سیستم نظارتی یکپارچه بر معاملات بورس) در سال 89 اجرایی خواهد شد.

صالح‌آبادی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال معاملات الکترونیکی سهام راه‌اندازی می‌شود، اظهارداشت: عملیاتی شدن این طرح تحول بزرگی را در بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد.

دبیر شورایعالی بورس عملیاتی شدن استاندارد نوین گزارشگری مالی (XBRL )، الکترونیکی کردن بازار اولیه، راه‌اندازی مرکز میانی صدور گواهی امضای دیجیتال در بازار سرمایه ، راه‌اندازی سامانه تبادل اطلاعات نهادهای مالی، راه‌اندازی سامانه الکترونیکی نظارت بر سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی سایت پشتیبان سامانه معاملات و افزایش سطوح امنیت نرم‌افزاری را از دیگر برنامه‌های سازمان بورس در حوزه فناوری اطلاعات اعلام کرد.

تصویب 10 دستورالعمل جدید در سال 89

رئیس سازمان بورس خاطرنشان کرد: برای توسعه بازار و افزایش نظارت ها، امسال 10 دستورالعمل جدید تدوین و به تصویب هیئت مدیره این سازمان خواهد رسید.

وی گفت: رهنمود حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های سهامی عام و دستورالعمل نظام روابط سرمایه‌گذاران نیز امسال به بازار ابلاغ خواهد شد.

گزارش عملکرد سال 88 سازمان بورس

صالح‌آبادی با بیان اینکه اقدامات فراوانی در حوزه فناوری اطلاعات در سال 88 انجام شد، اظهار داشت: فاز دوم شبکه اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) به بهره برداری رسید، امضای دیجیتال دراین شبکه نصب و اهم زیر ساخت های راه اندازی معاملات آنلاین و سایت پشتیبان بورس در سال گذشته انجام شد.

وی ارتقای سامانه‌های بازار سرمایه و پایدار سازی نرم‌افزار معاملات را از دیگر اقدامات سازمان بورس در حوزه فناوری اطلاعات در سال 88 اعلام کرد.

سخنگوی سازمان بورس عملکرد بورس اوراق بهادار تهران در سال گذشته را مطلوب ارزیابی کرد و افزود : تمامی شاخص ها و حجم و ارزش معاملات سال 88 افزایش یافت، بازدهی 3/57 درصدی عاید سرمایه‌گذاران شد و ارزش معاملات برای نخستین بار به 5/18 میلیارد دلار رسید.

2 پالایشگاه در آستانه ورود به بورس

رئیس سازمان بورس اظهار با بیان اینکه دو پالایشگاه تبریز و بندرعباس آماده ورود به بازار سرمایه است، افزود: این دو پالایشگاه مراحل پایانی آماده سازی خود را پشت سر می‌گذارند به طوریکه به زودی وارد بورس تهران می‌شوند. همچنین چند شرکت خصوصی به بازار سرمایه در سال 89 وارد خواهند شد.

افزایش 10 برابری ارزش معاملات

سخنگوی سازمان بورس گفت: ارزش معاملات بورس تهران در پایان فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 10 برابر افزایش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: ارزش معاملات بازار در پایان فروردین ماه به حدود یک هزار میلیارد تومان رسید که این رقم در فروردین ماه سال گذشته 95 میلیارد تومان بود.

صالح‌آبادی افزایش نقدشوندگی، کاهش نمادهای متوقف شرکت‌های بورسی و افزایش شفافیت اطلاعات را از دیگر اقدامات مهم در حوزه بورس اوراق بهادار تهران ذکر کرد.

توجه ویژه به رینگ صادراتی بورس کالا

رئیس سازمان بورس مهم‌ترین برنامه این سازمان در حوزه بورس کالا را توجه ویژه به رینگ صادراتی در سال 89 اعلام کرد و گفت: خوشبختانه رینگ داخلی به پایداری مطلوب رسیده است به همین خاطر امسال برنامه های گسترده ای را برای توسعه رینگ صادراتی این بورس پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی عملکرد بورس کالای ایران در سال 88 را مثبت ارزیابی کرد و افزود: معاملات رینگ پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با رشدی حدود دو برابری به 3600 میلیارد تومان رسید.

صالح‌آبادی با بیان اینکه حجم معاملات بورس کالا در سال 87 حدود 5/11 میلیون تن بود، اظهارداشت: این حجم در سال گذشته به 5/14میلیون تن رسید که نمایانگر روند رو به رشد این بورس است.

سخنگوی سازمان بورس از ورود نفت کوره به بورس کالا در سال 89 خبر داد و گفت: نفت کوره یکی از محصولات اساسی است که می‌تواند ارزش معاملات این بورس را افزایش دهد.

وی به رشد چشمگیر معاملات قراردادهای آتی بورس کالا در سال 88 اشاره کرد و افزود : ارزش معاملات فیوچرز در سال گذشته به حدود140 میلیارد تومان رسید که این امر نشان می‌دهد این ابزار مالی جای خود را در بازار سرمایه باز کرده است.

صالح‌آبادی یکی از دلایل رشد معاملات قراردادهای آتی را امکان انجام معاملات از خارج از تالار بورس کالا اعلام کرد و اظهار داشت: این محدودیت سال گذشته برداشته شد به گونه‌ای که کارگزاران از دفاتر شهرستانی خود نیز می‌توانند این معاملات را انجام دهند.

رئیس سازمان بورس خاطر نشان کرد: امسال برای نخستین بار معاملات قراردادهای آتی برای سه دوره (اردیبهشت، تیر و شهریورماه) انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه معاملات قراردادهای آتی ابزار موفقی در بازار سرمایه بوده است، افزود : شرکت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تجربیات بورس کالا در صدد راه‌اندازی فیوچرز سهام است که امسال این ابزار مالی در بورس تهران راه‌اندازی خواهد شد.

رئیس سازمان بورس تصریح کرد : به طور حتم با راه‌اندازی فیوچرز سهام حوزه تحلیل‌گری در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت که سازمان بورس با اعطای مجوز به شرکت‌های پردازشگری اطلاعات مالی در صدد توسعه این حوزه است.

وی برگزاری آزمون‌های بازار سرمایه را از دیگر اقدامات سازمان بورس برای ورود افراد حرفه‌ای در بخش‌های مختلف صنعت کارگزاری اعلام کرد.