آرامش بازار در مازندران نتیجه مدیریت دقیق است

محمد ابراهیم تولایی در گفتوگو با خبرنگار مهر، از ورود بیش از ۱۷ میلیون مسافر به استان در مدت اخیر خبر داد و افزود: در شرایط کنونی، مدیریت بازار و نظارت بر تأمین کالاهای اساسی بهطور مؤثر صورت گرفته است.
وی ادامه داد: تأمین آرامش بازار برای ما بهعنوان مدیران از اهمیت ویژهای برخوردار است و هدف ما این است که با نظارت دقیق، معیشت مردم را بهخوبی مدیریت کنیم.
تولایی در خصوص تأثیر مشکلات احتمالی بر عرضه کالاها نیز گفت: اگر دو نانوایی در یک شهرستان تعطیل شوند یا برخی فروشگاهها با کمبود مواد غذایی مواجه شوند، قطعا مردم دچار مشکل خواهند شد.
وی با اشاره به شیوههای قانونی برخورد با واحدهای متخلف بیان کرد: پلمپ نانواییها و فروشگاهها باید آخرین گزینه برخورد قانونی باشد. این اقدام همچون شمشیری دولبه است و با نظارتهای مستمر، تعداد پلمپها کاهش خواهد یافت.
مدیرکل اقتصادی مازندران در پایان به راهاندازی بازارچهها اشاره کرد و گفت: ایجاد بازارچهها فرصتی عالی برای رونق اقتصادی شهرستانها و جذب گردشگر به شمار میرود که به توسعه منطقه کمک خواهد کرد.
