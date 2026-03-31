https://mehrnews.com/x3bJ5M ۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵ کد مطلب 6787811 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵ پدافند هوایی در مشهد فعال شد مشهد- پدافند هوایی مشهد برای مقابله با اهداف متخاصم فعال شد. به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح یازدهم فروردین ۱۴۰۵ پدافند هوایی مشهد برای مقابله با اهداف متخاصم فعال شد. اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.
نظر شما