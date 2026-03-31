پدافند هوایی در مشهد فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح یازدهم فروردین ۱۴۰۵ پدافند هوایی مشهد برای مقابله با اهداف متخاصم فعال شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.