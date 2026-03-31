۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

تاریخ بلند ایران تا همیشه روایت‌گر اقتدار شهید «تنگسیری» خواهد بود

خرم‌آباد - استاندار لرستان، تأکید کرد: تاریخ بلند این سرزمین تا همیشه روایتگر ایستادگی، اقتدار و وطن‌پرستی دریابان پاسدار شهید «علیرضا تنگسیری» خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در پی شهادت دریابان پاسدار شهید «علیرضا تنگسیری» فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

عروج قهرمانانه سرباز وطن، حافظ تنگه هرمز و خلیج نیلگون فارس، غیور مرد نیروی دریایی سپاه پاسداران دریابان «علیرضا تنگسیری» ضایعه‌ای بزرگ برای عموم ملت بزرگ، قهرمان و شهیدپرور ایران است.

بزرگ‌مردی که تاریخ بلند این سرزمین تا همیشه روایتگر ایستادگی، اقتدار و وطن‌پرستی این پاسدار نامی خواهد بود، دریابان شهید تنگسیری نامی است که آب‌وخاک این دیار تا همیشه در خاطر خود ثبت نموده و برای همیشه به این نام بزرگ و بلند خواهد بالید.

مراتب اندوه و تأثر قلبی خود را از فقدان فرزند عزیز و قهرمان تاریخی این دیار پرگهر که سال‌ها عاشقانه، شجاعانه و برای ایران و اعتلای نام آن، اندیشید، جنگید و در پایان جان شیرینش را تقدیم وطن کرد، اعلام نموده و عنوان می‌دارد که خون پاک این شهید، جان تازه‌ای در رگ‌های مدافعان وطن در میدان و خیابان، به جریان درآورده است.

اینجانب شهادت سرباز شجاع و غیور وطن که یاد و خاطره رئیس‌علی دلواری را در یادها زنده کرد، به رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، آحاد ملت شریف ایران و هم‌رزمان و رزمندگان غیور نیروهای دریایی سپاه و ارتش دلیر ایران اسلامی تبریک و تسلیت، عرض می‌کنم.

نام این شهید بزرگ همیشه در اندیشه پاک مردم ایران اسلامی باقی خواهد ماند و رزم ایرانیان از اندیشه‌های برتر نظامی این سردار بزرگ، بهره خواهد برد. نامش جاوید و بلندآوازه باد.

