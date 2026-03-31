برنامه تشییع پیکر شهید «حسن محمدی» در شاهرود

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مراسم تشییع پیکر مطهر شهید حسن محمدی، مشاور دبیر شورای عالی امنیت ملی ( شهید لاریجانی) و از مفاخر شهرستان شاهرود برگزار می شود، تاکید کرد: این مراسم فردا چهارشنبه ساعت هشت صبح از مقابل معراج الشهدای کانون بسیج آغاز می شود.

وی با بیان اینکه از آنجا که زادگاه این شهید گرانقدر و از چهره های شناخته شده علمی و سیاسی، شهر مجن در شمال شهرستان شاهرود است، مقرر شده تا پیکر ایشان بعد از تشییع با حضور مردم در مقابل کانون بسیج شاهرود، به زادگاهش انتقال داده شود، افزود: آئین تشییع پیکر شهید محمدی از میدان امام علی(ع) مجن بسمت گلزار شهدا همزمان با روز چهارشنبه ساعت ۱۰:۳۰ برگزار خواهد شد.

فرماندار شاهرود همچنین با بیان اینکه پیکر این شهید گرانقدر امروز وارد شهرستان می شود، گفت: مراسم وداع با پیکر شهید ممحمدی نیز سه شنبه شب ساعت 21 در اجتماع بزرگ اقتدار مردم ولایی شهرستان شاهرود در میدان امام (ره) برگزار خواهد شد.

گفتنی است شهید حسن محمدی مشاور عالی دبیر شورای امنیت ملی، شهید لایجانی بود که در حضور رهبر شهید انقلاب اسلامی در نخستین روز جنگ تحمیلی رمضان با زبان روزه به شهادت رسید. ایشان در بیت رهبری در جلسه شورای امنیت ملی حضور پیدا کرده بودند که مورد حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار قرار گرفتند.

استان سمنان 22 شهید را از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان تا کنون تقدیم انقلاب اسلامی کرده که شهید حسن محمدی، نخستین آنها محسوب می شود که در دقایق نخست جنگ به شهادت رسید.