محمد مبین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصمیمات جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان اظهار کرد: محور اصلی نشست امروز، تشدید نظارت‌ها بر عرضه کالاهای اساسی و ضروری و همچنین کنترل روند تأمین آرد نانوایی‌ها برای تأمین پایدار نان مردم بود.

وی تأکید کرد: از ابتدای تحولات اخیر و در طول ۲۵ روز گذشته، همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان به صورت شبانه‌روزی پای کار بوده‌اند تا هیچ‌گونه کمبودی در حوزه کالاهای اساسی، آرد و نان در کرمانشاه ایجاد نشود و مردم در این زمینه نگرانی نداشته باشند.

فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه برخی اخبار منتشرشده در فضای مجازی موجب التهاب و نگرانی غیرواقعی در جامعه می‌شود، گفت: از مردم انتظار داریم به شایعات و مطالب تأییدنشده توجه نکنند و اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مربوطه نظارت خود را بر بازار افزایش داده‌اند و تمامی فرآیندهای تأمین و توزیع کالاهای ضروری در حال رصد مستمر است.

مبین در پایان تصریح کرد: با هرگونه تخلف، به‌ویژه گرانفروشی، برخورد قاطع و فوری صورت خواهد گرفت و هدف اصلی مدیریت شهرستان، تأمین آرامش و ثبات بازار برای مردم است.