۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

سرلشکر رضایی: شهید تنگسیری ابهت قدرت‌های شیطانی را در هم شکست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تسلیت شهادت فرمانده نیروی دریایی سپاه، گفت: شهید تنگسیری، اقتدار و توان دریایی کشور را ارتقا بخشید و ابهت قدرت‌های شیطانی را در هم شکست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی در پی شهادت دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام، فرمانده شجاع و غیور و خستگی ناپذیر نیروی دریایی سپاه، برادر عزیزم دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری را به محضر مبارک حضرت ولی عصر عجل الله، فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) و به ملت قهرمان ایران، عموم همرزمانم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به ویژه دلاورمردان تاریخ ساز نیروی دریایی سپاه و به خانواده مکرم ایشان صمیمانه تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

شهید تنگسیری حقیقتاً عمر پر برکتش را در مسیر جهاد فی سبیل الله سپری کرد و با ایمان و تدبیر و اخلاص و شجاعت تحسین برانگیز و درایت کم نظیر، اقتدار و توان دریایی کشور را ارتقا بخشید و ابهت قدرت‌های شیطانی را در هم شکست.

بی‌تردید کارنامه سراسر افتخار این فرزند قهرمان ملت ایران، برگ‌های زرین نوینی بر تاریخ پرفروغ ایران اسلامی افزود و نام تنگسیری جاودانه شد.

از خداوند بزرگ برای این فرمانده رشید علو درجات و برای عموم ملت سرافراز ایران توفیقات روز افزون طلب می‌کنم.

زهرا علیدادی

