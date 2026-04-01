سردار رضایی: وطن برای ملت ایران اولویت اول را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن رضایی مشاور نظامی فرمانده کل قوا در گفتگویی در خصوص آخرین تحولات جنگ تحمیلی رمضان، اظهار کرد: لازم است از حضور حماسی مردم کشورمان در خیابان‌ها که نشان دهنده آن است که خانه اصلی ما ایران است، تشکر کنم.

وی افزود: اگر این خانه نباشد خانه‌های شخصی معنایی ندارد و این پیام مهمی است که همه دنیا را فرا گرفت:مسئله وطن برای ملت ایران اولویت اول را دارد.

مشاور نظامی فرمانده کل قوا با اشاره به روز ۱۲ فروردین ، اظهار کرد: روز ۱۲ فروردین امسال حال و هوای خاصی داشت یعنی در سخت‌ترین امتحان تاریخ جمهوری اسلامی این درخت تناورش خود را محکم نگاه داشت.

وی ادامه داد: از سویی تبریک امسال دو تبریک بود یکی به خاطر آن روز تاریخی و اینکه جمهوری اسلامی مستحکم مثل درختی تناور در مقابل بزرگ‌ترین قدرت‌های نظامی دنیا سر بلند کرد و امکان نداشت نظام‌های سیاسی دیگر اگر به جای جمهوری اسلامی بودند، می‌توانستند از این امتحان موفق بیرون بیایند، لذا باید به ملت عزیزمان تبریک بگویم .

فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس هشت ساله ، عنوان کرد: آمریکا نه تنها اول نشد و نه تنها بزرگ نشد و نه تنها اسرائیل را بزرگ نکرد ، بلکه آمریکا در این حادثه خود و اسرائیل را کوچک کرد و در مقابل ایران را بزرگ کرد، لذا امروز آمریکا دوم و ایران اول است و این پیروزی بزرگی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: امیدواریم عقلای آمریکا جلوی [ ترامپ و نتانیاهو ] را بگیرند. ما قبل از جنگ هم توصیه کردیم اگر جنگ شروع بشود آتش‌بس نخواهد بود . قبل از جنگ رهبر معظم انقلاب گفتند جنگ منطقه‌ای می‌شود و در حال حاضر هم به آمریکایی‌ها می‌گوییم این فکری که به ذهن شما رسیده است که مثلا یک کار شگفت‌انگیز انجام دهید و بعد هم بگویید ما خارج می شویم و حالا هر چه شد منطقه به عهده خودتان؛ ما توصیه می‌کنیم این فکرها را نکنید اول ما که شک نکنید ما قوی تر پاسخ می‌دهیم، اما بدانید کینه‌ای هم که ملت ایران در قبال این دیوانگی‌ها از شما به دل می‌نشیند و این کینه از این خشم مقدس، سال‌های سال دوام خواهد یافت و در شکل‌های مختلف از شما انتقام می‌گیرد. بنابراین عقلای آمریکا و دنیا همین جا دست پای اینها را جمع کنند و از منطقه بیرون ببرند.

سردار رضایی در خصوص معنای آتش‌بس و مذاکره، گفت: آیا می‌توانیم به کسی که دنبال فرار از ماجرا است و دوباره می‌خواهد بیاید، وقت بدهیم؟ آیا بدون برداشتن تحریم‌های اقتصادی و بدون خسارت‌ها چگونه می‌شود؟

مشاور نظامی فرمانده کل قوا در خصوص حضور سردار شهید تنگسیری در دفاع مقدس هشت ساله و سپاه، اظهار کرد: شهید تنگسیری حدود پانزده، شانزده ساله بود که اسلحه گرفت و در مقابل حمله ارتش بعثی صدام به جبهه آمد؛ سپس به دلیل لیاقت، از رزمندگی فرمانده یک گروه شد، سپس رشد کرد و بالاتر آمد.

وی‌ افزود : حادثه مهمی در دفاع مقدس سال ۱۳۶۵ رخ داد؛ آقای هاشمی رفسنجانی که از طرف امام مسئول جنگ بود، با من تماس گرفت و گفت آقای رضایی، سپاه نمی‌تواند در دریا کمک کند؟ در آن زمان جنگ در زمین بود و برتری کامل با ما بود و فاو را گرفته بودیم اما دشمنان جنگ جدیدی در دریا تحمیل کرده بودند که ما آمادگی نداشتیم و امکانات برادران ارتش در دریا و آسمان را از بین برده بودند.ازسویی آمریکا و انگلیس نیز پشتیبانی لجستیکی به ارتش نمی‌دادند و عملاً هیچ‌کس از ارتش حمایت نمی‌کرد.

سردار رضایی گفت: جنگ دریایی آغاز شد، به‌گونه‌ای که صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران تقریباً به صفر می‌رسید و کشور با وضعیت دشواری مواجه شده بود. دشمن از شمال خلیج فارس کشتی‌هایی را که به سمت خارک می‌آمدند یا از آن جدا می‌شدند، با موشک هدف قرار می‌داد و در برخی موارد در یک روز تا بیست کشتی مورد اصابت قرار می‌گرفت و حالتی از برتری برای آنان ایجاد شده بود.

وی اظهار کرد در آن مقطع، موشک‌های مدرن در اختیار جمهوری اسلامی ایران نبود، در حالی که به ارتش بعث عراق به رهبری صدام حسین موشک‌های سوپر استاندارد داده شده بود که از سوی فرانسه تأمین شده و از فاصله‌ای طولانی با دقت بالا نفتکش‌های ایران را هدف قرار می‌داد. وی ادامه داد در چنین شرایطی، ایده «موشک انسانی» مطرح شد؛ بدین معنا که قایق‌های تندرو با حضور نیروهای مؤمن و شهادت‌طلب به کشتی‌های دشمن حمله کنند و بدین‌ترتیب مقابله به مثل دریایی شکل گرفت و یکی از تیم‌های فعال در این عرصه، تیمی به فرماندهی آقای تنگسیری بود که نقش مؤثری در ایجاد توازن ایفا کرد و در نتیجه، دشمن ناگزیر به توقف اقدامات خود شد و صادرات نفت ایران مجدداً جریان یافت.

سردار رضایی گفت: ایشان به‌تدریج و بر اساس شایستگی‌ها از شهید سردار تنگسیری سپس به مراتب بالاتر ارتقا یافت و مسئولیت‌های مختلفی از جمله معاونت و فرماندهی مناطق دریایی و در نهایت فرماندهی نیروی دریایی را بر عهده گرفت. آقای تنگسیری به دلیل نوآوری‌ها و خلاقیت‌های خود، اقدامات بزرگی در حوزه نیروی دریایی انجام داد و از جمله مدیرانی بود که علاوه بر اداره ساختار موجود، در ایجاد زیرساخت‌های جدید نیز نقش‌آفرینی کرد. توسعه موشک، پهپاد و ناوهای پهپادبر از جمله اقداماتی بود که با ابتکار وی تحقق یافت.

وی افزود : پس از جنگ ۱۲ روزه، با بازدید از جزایری نظیر لارک و قشم، پیشرفت‌های قابل توجهی مشاهده شد که بیانگر تحولات گسترده در این حوزه بود. از سویی اقدامات انجام‌شده در تنگه هرمز جنبه‌ای تاریخی دارد و در آینده نیز نام تنگسیری با این منطقه همراه خواهد بود؛ البته در جریان درگیری‌ها، دشمن چندین بار درصدد هدف قرار دادن وی برآمد، اما موفق نشد.

وی افزود : توسط سردار تنگسیری ساختار هوافضای دریایی در کنار نیروی هوافضای سپاه ایجاد شد و توان موشکی با برد بلند توسعه یافت.

فرمانده کل سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس ۸ ساله خاطرنشان کرد: موقعیت جغرافیایی تنگه هرمز به‌گونه‌ای است که توان نیروهای مدافع را چندین برابر می‌کند و عبور کشتی‌ها از این مسیر زمان‌بر و در معرض تهدید است، در حالی که در سایر گذرگاه‌ها چنین شرایطی وجود ندارد. به همین دلیل، نیروهای مستقر در سواحل ایران از برتری قابل توجهی برخوردارند و امکان کنترل این گذرگاه را دارند.

وی بیان کرد: تلاش ایالات متحده آمریکا و متحدان آن برای بازگشایی این مسیر موفقیت‌آمیز نبود و حتی با جلب حمایت سایر کشورها نیز نتیجه‌ای حاصل نشد، زیرا برتری جغرافیایی و عملیاتی در اختیار ایران قرار داشت. وی تصریح کرد طراحی آرایش نیروها و بهره‌گیری از عمق سرزمینی، نقش مهمی در این برتری ایفا کرده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با وجود حمایت گسترده کشورهای مختلف از عراق در دوران جنگ، هرگز اقدام به بستن تنگه هرمز نکرد، در حالی که امکان چنین اقدامی وجود داشت. همچنین در سال‌های اخیر و با وجود تحریم‌های اقتصادی، این اقدام صورت نگرفت. تنگه هرمز نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کرده و جایگاه جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان بازیگری تأثیرگذار تثبیت کرده است.

سردار رضایی در ادامه تاکید کرد: ایران یک کشور منطقه‌ای است و زمانی می‌تواند نقش بین‌المللی ایفا کند که از اهرم‌های منطقه‌ای برای تأثیرگذاری در روابط بین‌الملل استفاده کند. تصور می‌شد جمهوری اسلامی ایران در پی دستیابی به بمب اتم است تا در عرصه بین‌المللی اثرگذار باشد، در حالی که تنگه هرمز به‌عنوان یک ظرفیت راهبردی در اختیار ایران قرار دارد. وی اظهار کرد آقای تنگسیری با شخصیتی برجسته، این ظرفیت را به‌خوبی طراحی و مدیریت کرد.

مشاور نظامی فرمانده کل قوا اظهار کرد: در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی ایران در یک پیروزی سیاسی، اقتصادی و نظامی قرار دارد. وی ادامه داد این پیروزی از داخل ایالات متحده آغاز شده و نشان‌دهنده احساس شکست و تحقیر در میان افکار عمومی آن کشور است. ایالات متحده با وجود به‌کارگیری همه ظرفیت‌های خود، در وضعیت بن‌بست قرار گرفته و در عرصه بین‌المللی نیز دچار انزوا شده است، به‌گونه‌ای که دیگر همراهی گسترده کشورها را در اختیار ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: در سطح منطقه نیز ایالات متحده جایگاه امنی ندارد و سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت آن در پایگاه‌ها با چالش جدی مواجه شده است.ازسویی در داخل ایران نیز این کشور با شکست مواجه شده و جمهوری اسلامی با تسلط بر تنگه هرمز، موقعیت برتر را در اختیار دارد. بر این اساس، دوران ابرقدرتی ایالات متحده به پایان رسیده و تلاش برای بزرگ‌نمایی آن یا رژیم صهیونیستی دیگر کارایی ندارد.

وی اظهار کرد: در شرایط کنونی، موضوع اصلی تلاش برخی برای ایجاد توازن با ایران در منطقه است، در حالی که این امر به معنای کاهش جایگاه پیشین آنان است. برخی در داخل ایالات متحده بر این باورند که حرکت به‌سوی توازن با ایران به جنگی طولانی منجر خواهد شد و راهکارهایی همچون عقب‌نشینی یا تغییر رویکرد را مطرح می‌کنند، در حالی که برخی دیگر به دنبال اقدامات نمایشی برای جبران هیبت از دست‌رفته هستند.

فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله عنوان کرد جمهوری اسلامی ایران بر پایه فرهنگی مبتنی بر ایستادگی عمل می‌کند و همان‌گونه که در مکتب امام حسین(ع) مشاهده می‌شود، آغازگر جنگ نیست، اما در صورت تحمیل جنگ، تا دستیابی به حقوق خود ایستادگی خواهد کرد. در این مسیر، تصمیم‌گیری درباره پایان جنگ بر عهده رهبری و مردم است و نباید به پیام‌ها و القائات مختلف توجه شود.

وی تصریح کرد نیروهای مسلح باید با حفظ شجاعت و قدرت، به‌صورت مستمر دشمن را رصد کنند و در تمامی جبهه‌ها آمادگی داشته باشند. از ملت ایران نیز انتظار می‌رود با حضور فعال در صحنه، این مسیر را ادامه دهند. وی ادامه داد با وجود برخی خسارات، با اتکا به امداد الهی و تلاش نیروهای مسلح، آینده‌ای همراه با امنیت و پیشرفت برای کشور پیش‌بینی می‌شود.

مشاور نظامی فرمانده کل قوا در خصوص دستاوردهای کشورمان از جنگ رمضان، اظهار کرد: از جمله دستاوردهای این تحولات، تخریب و ناامن‌سازی زیرساخت‌های بلندمدت ایالات متحده و ایجاد تغییر در انتظارات بلندمدت اقتصادی در سطح جهانی است. همچنین تسلط بر تنگه هرمز و کنترل عبور و مرور دریایی، به‌عنوان یک دستاورد مهم راهبردی محقق شده است.

وی تصریح کرد: آسیب به تجهیزات پیشرفته نظامی دشمن، از جمله ناوهای هواپیمابر و جنگنده‌ها، و نیز تضعیف سامانه‌های دفاعی رژیم صهیونیستی، از دیگر نتایج این روند بوده است. این تحولات موجب فروپاشی تصور ابرقدرتی ایالات متحده در سطح بین‌المللی شده و به‌عنوان یک نقطه عطف تاریخی برای جمهوری اسلامی ایران ثبت خواهد شد.

سردار رضایی گفت: در مجموع، این تحولات موجب ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی شده و بسیاری از موانع پیشین در مسیر توسعه روابط و همکاری‌های اقتصادی را برطرف خواهد کرد. دکترین جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصول مکتب امام حسین(ع) است؛ بدین معنا که آغازگر جنگ نیست، اما در صورت تحمیل، با قدرت ایستادگی می‌کند.

وی در پایان تصریح کرد: از تمامی اقشار مردم، نیروهای انتظامی و بسیجیان که در این مسیر نقش‌آفرینی کردند، قدردانی می‌شود و تأکید کرد سهم مردم در این موفقیت‌ها کمتر از نیروهای نظامی نیست و این ایستادگی، نتایج ارزشمندی در دنیا و آخرت به همراه خواهد داشت.