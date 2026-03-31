به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آیینی، شهردار منطقه ۱۲ تهران از آغاز روند فوری ارزیابی خسارات خودروهای آسیب‌دیده جنگ تحمیلی خبر داد و گفت: در پی وقوع حوادث اخیر و وارد شدن آسیب به خودروهای شهروندان، ستاد مدیریت بحران منطقه در نخستین اقدام، نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی خود اقدام کرد.

وی افزود : پس از تکمیل اطلاعات اولیه و هماهنگی با بیمه ایران ، کارشناسان این شرکت به‌عنوان نخستین گروه ارزیاب در منطقه حاضر شدند و پس از بازدیدهای میدانی، خودرو های آسیب دیده مورد بررسی تخصصی قرار گرفته و برای آن‌ها پرونده خسارت تشکیل شده است.

آیینی اظهار کرد: بر حسب اتفاقات اخیر و اصابت‌ها، منازل و مغازه‌های تعدادی از شهروندان منطقه ۱۲ دچار آسیب و خسارت شد، اما شهرداری در خدمت شهروندان است و افرادی که مشکل اسکان دارند، می‌توانند با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند و اطمینان داشته باشند که به محض مهیاشدن شرایط، بازسازی منازل تخریب شده انجام می‌شود.