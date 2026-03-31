۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

آغاز روند فوری ارزیابی خسارات خودروهای آسیب‌دیده جنگ

شهردار منطقه ۱۲ تهران از آغاز روند فوری ارزیابی خسارات خودروهای آسیب‌دیده جنگ تحمیلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آیینی، شهردار منطقه ۱۲ تهران از آغاز روند فوری ارزیابی خسارات خودروهای آسیب‌دیده جنگ تحمیلی خبر داد و گفت: در پی وقوع حوادث اخیر و وارد شدن آسیب به خودروهای شهروندان، ستاد مدیریت بحران منطقه در نخستین اقدام، نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی خود اقدام کرد.

وی افزود : پس از تکمیل اطلاعات اولیه و هماهنگی با بیمه ایران ، کارشناسان این شرکت به‌عنوان نخستین گروه ارزیاب در منطقه حاضر شدند و پس از بازدیدهای میدانی، خودرو های آسیب دیده مورد بررسی تخصصی قرار گرفته و برای آن‌ها پرونده خسارت تشکیل شده است.

آیینی اظهار کرد: بر حسب اتفاقات اخیر و اصابت‌ها، منازل و مغازه‌های تعدادی از شهروندان منطقه ۱۲ دچار آسیب و خسارت شد، اما شهرداری در خدمت شهروندان است و افرادی که مشکل اسکان دارند، می‌توانند با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند و اطمینان داشته باشند که به محض مهیاشدن شرایط، بازسازی منازل تخریب شده انجام می‌شود.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها