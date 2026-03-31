ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان تا پایان هفته ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،اداره کل هواشناسی هرمزگان، اعلام کرد: امروز سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ناپایداری جوی و دریایی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و در برخی نقاط به‌ ویژه مناطق غربی، ارتفاعات استان و جزایر خلیج فارس، افزایش ابر، رگبار بهاره باران، رعد و برق، تندباد لحظه‌ای و احتمال تگرگ دور از انتظار نیست.‌

بر اساس این گزارش، دریا نیز با افزایش سرعت بادهای جنوب‌غربی تا شمال‌غربی، به‌ ویژه در تنگه هرمز، نسبتا مواج خواهد بود و بیشینه سرعت باد به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج تا نزدیک ۱۲۰ سانتی‌متر می‌رسد.‌

هواشناسی هرمزگان توصیه کرد شناورهای سبک و صیادی تا حد امکان از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها در بنادر استان اتخاذ شود.‌این شرایط ناپایدار دریایی تا پایان هفته در مناطق دریایی استان تداوم خواهد داشت و از ظهر چهارشنبه تا بعدازظهر پنجشنبه ۱۳ فروردین، بر شدت باد و تلاطم دریا افزوده می‌شود.

همچنین نوسان دمایی استان در این مدت بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس پیش‌بینی شده است.‌