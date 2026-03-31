محمد خلج امیرحسینی، عضو هیئت‌علمی و استاد تمام دانشگاه علم‌وصنعت ایران، استاد نمونه کشوری و از دانشمندان دو درصد برتر جهان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با محکومیت شدید حملات اخیر به دانشگاه‌ها و مراکز علمی، هدف این حملات را جلوگیری از رشد علمی ایران دانست.

وی اظهار کرد: اسرائیل نمی‌خواهد کشورهای اسلامی، به‌ویژه ایران، قدرتمند شوند و یکی از استراتژی‌های آن، تضعیف کشورها از جمله از طریق ضربه‌زدن به دانشگاه‌ها است.

وی افزود: دانشگاه‌ها پایه‌های مهم کشور هستند و تلاش می‌شود به هر شکل ممکن فعالیت آنها تخریب شود.

خلج امیرحسینی با اشاره به شرایط جنگی منطقه افزود: آمریکا و اسرائیل به یک استیصال راهبردی رسیده‌اند. با وجود تلاش‌های فراوان به اهداف خود نرسیده‌اند و به همین دلیل در هر نقطه‌ای که امکان‌پذیر باشد ــ بیمارستان، ورزشگاه، مدرسه یا دانشگاه ــ حمله می‌کنند. هر جا احساس کنند فعالیت پژوهشی قوی‌تری در حال انجام است، آنجا را در اولویت قرار می‌دهند.

وی درباره دلیل هدف قرار گرفتن دانشگاه علم‌وصنعت گفت: این دانشگاه در فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی سرآمد است و به‌عنوان فیضیه دانشگاه‌ها شناخته می‌شود. به همین دلیل هدفی با اولویت بالاتر برای حمله قرار گرفته است.

استاد نمونه کشوری در پاسخ به این پرسش که آیا چنین حملاتی می‌تواند اقتدار علمی ایران را کاهش دهد، گفت: علم در مغز اساتید و دانشجوهاست. بسیاری از استادان اعلام کرده‌اند پس از این اتفاقات با انگیزه بیشتری کار می‌کنند و تلاش خواهند کرد درس‌ها و پژوهش‌ها را به سمت مسائل کاربردی و حل مسئله ببرند.

وی همچنین از برنامه‌های جامعه دانشگاهی برای محکومیت این حملات خبر داد و افزود: بیانیه‌هایی صادر شده و قرار است گروهی از اساتید مسلط به زبان انگلیسی بیانیه‌ای خطاب به استادان جهان آماده کنند تا آنها نیز در جریان موضوع قرار گیرند و واکنش نشان دهند.

وی تأکید کرد: جامعه علمی انتظار دارد این اقدامات پاسخ بازدارنده داشته باشد تا چنین حملاتی به دانشگاه‌های دیگر تکرار نشود؛ تنها در صورتی دست از این اقدامات برمی‌دارند که با تقابل و پاسخ روبه‌رو شوند.