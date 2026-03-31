معاون رئیس جمهور در منزل شهید لاریجانی در قم حضور یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در سفر به قم در دیدار با خانواده شهید لاریجانی گفت: شهید علی لاریجانی سربازی خستگی ناپذیر برای وطن بود و شهادت ایشان، مزد یک عمر مجاهدت است.



وی با بیان اینکه غم از دست دادن شهید لاریجانی برای همه مردم سخت بود، افزود: این شهید بزرگوار به همراه پسرشان در مسیر خدمت به وطن به آرزوی خود رسیدند و برای خانواده و ملت ایران باعث افتخار و سربلندی هستند.