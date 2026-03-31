احمد نفیسی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پیرو انتشار برخی گمانهزنیها و شایعات مبنی بر حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به یکی از تأسیسات آب شیرین کن جزیره قشم، این موضوع تکذیب میشود.
وی افزود: به غیر حملهای که در روزهای نخستین جنگ به تأسیسات شیرین سازی آب قشم انجام شد، حمله جدیدی ثبت نشده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان تأکید کرد: با تلاشهای شبانه روزی مسئولان امر، منابع جایگزین برای آبشیرین کن پیش تر هدف قرار گرفته در نظر گرفته شد و مشکلی در تأمین آب شرب جزیره وجود ندارد.
