به گزارش خبرنگار مهر، نصراله کشاورز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نامگذاری شعار امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» از سوی مقام معظم رهبری ، می تواند انگیزه بیشتری برای شتاب بخشی و تحرک چرخه تولید طبق برنامه ریزی های پیش روی وزارت صنعت،معدن و تجارت ایجاد کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهرگفت: در سال ۱۴۰۵ اقدامات موثر دستگاههای اجرایی مرتبط با تولید در تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی می تواند ضمن حفظ سرمایه های اقتصادی ، زمینه رشد و توسعه بیشتری را درحوزه صنعت ،معدن و تجارت با پشتوانه همه ارکان نظام جمهوری اسلامی داشته باشیم .

کشاورز خاطر نشان کرد: برنامه های مهم اداره کل صمت استان بوشهر در سال جاری طبق محور وزارت صمت از جمله، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام صنعتی ، تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید، تسریع در بازسازی و نوسازی صنایع آسیب دیده ، توسعه صادرات غیر نفتی و تقویت زنجیره‌های ارزش، افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های نوین در صنایع و حمایت عملی از تولیدکنندگان و کارآفرینان خواهد بود. .