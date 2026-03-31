  1. جامعه
  2. شهری
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵

ساعت کاری میادین میوه و تره‌بار بعد از تعطیلات عید اعلام شد

سخنگوی شهرداری تهران ساعت کاری میادین میوه و تره‌بار شهر تهران را بعد از تعطیلات عید شرح داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران گفت: از روز شنبه ۱۵ فروردین تمام ۳۱۶ بازار میوه و تره‌بار تهران از ساعت ۸ الی ۱۳ و ۱۵ الی ۲۰ خدمات‌رسانی می‌کنند.

‌وی افزود: ساعت کاری میادین در روزهای جمعه از ساعت ۸ الی ۱۳ خواهد بود.

محمدخانی مطرح کرد: باگذشت ۳۳ روز از آغاز جنگ‌ رمضان هیچ مشکلی در تهیه توزیع کالاهای اساسی و میوه وجود ندارد.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: شهروندان می‌توانند همه اقلام مورد نیاز خودشان را از طریق کالابرگ تهیه کنند.

وی گفت: سامانه شهرزاد برای تهیه اقلام به صورت غیرحضوری فعال است.

کد مطلب 6788479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

