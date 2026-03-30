تکذیب سقوط و هدف قرارگرفتن پهپاد صهیونی - آمریکایی در حومه دلفان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابطعمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: روز گذشته خبری مبنی بر مورد اصابت قرارگرفتن پهپاد دشمن و سقوط آن در زمینهای کشاورزی روستای «کرمالهی خاوه شمالی» شهرستان دلفان توسط برخی کانالها و پایگاههای خبری منتشر شد که پس از بررسی دقیق این حادثه توسط کارشناسان فنی، اصابت کور پرتابه دشمن در این منطقه، تعیین گردید.
لذا ضمن تکذیب خبر منتشر شده اعلام میدارد، در جهت احترام به مخاطبین هم استانی و اتخاذ رفتار حرفهای خبرنگاری بهویژه در شرایط جنگی این روزها، میبایست انتشار اینگونه اخبار در ابتدا توسط روابطعمومی ارگانهای نظامی تأیید و سپس منتشر شود.
متأسفانه در روزهای اخیر برخی کانالها و پایگاههای خبری محلی استان با رویکردی غیرحرفهای و باهدف جذب و افزایش مخاطب، بدون استعلام از مراجع خبری و تخصصی، سریعاً نسبت به انتشار اخبار ارسالی مخاطبان، اقدام مینمایند که این مسئله موجب هراسافکنی و شایعهسازی میان آحاد مردم و بعضاً بهرهبرداری دشمن شده است.
