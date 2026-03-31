فراخوان باشگاه امیدقم جهت شناسایی نوجوانان هنرمند درتولید آثار انقلابی

فراخوان باشگاه امید قم برای شناسایی نوجوانان هنرمند در تولید آثار انقلابی



قم- باشگاه امید حوزه هنری انقلاب اسلامی قم با انتشار فراخوانی، از نوجوانان هنرمند ۱۳ تا ۱۸ سال برای حضور در عرصه تولید آثار ادبی، تجسمی و تصویری با محور ارزش‌های انقلاب اسلامی و حمایت از ایران دعوت کرد.





به گزارش خبرنگار مهر، قم، باشگاه امید حوزه هنری انقلاب اسلامی قم با هدف بهره‌گیری از ظرفیت نوجوانان مستعد و خلاق، فراخوانی ویژه در حوزه‌های مختلف هنری منتشر کرد تا زمینه حضور نسل جوان در تولید محتوای فرهنگی، هنری و رسانه‌ای بیش از پیش فراهم شود.



این فراخوان با رویکرد حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، ترویج فرهنگ ایثار و تقویت هویت ملی و دینی نوجوانان طراحی شده و تلاش دارد از زبان هنر، مفاهیم ارزشمند فرهنگی و اجتماعی را در قالب‌های متنوع به مخاطبان منتقل کند.



بر اساس این فراخوان، نوجوانان علاقه‌مند در رده سنی ۱۳ تا ۱۸ سال می‌توانند در بخش آفرینش‌های ادبی شامل شعر، داستان کوتاه، روایت و یادداشت، در بخش هنرهای تجسمی شامل عکس، پوستر، طراحی، نقاشی و خطاطی و نیز در حوزه هنرهای تصویری با آثاری همچون کلیپ کوتاه موبایلی، طراحی محتوا، فیلم کوتاه و ویدیوکست مشارکت داشته باشند.



در این برنامه، علاوه بر جذب و ساماندهی نوجوانان هنرمند، بهره‌گیری از ظرفیت اساتید مجرب نیز پیش‌بینی شده است تا شرکت‌کنندگان بتوانند در مسیر ارتقای سطح کیفی آثار خود از آموزش، مشاوره و هدایت تخصصی برخوردار شوند.



برگزارکنندگان این فراخوان اعلام کرده‌اند علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات تکمیلی و هماهنگی حضور می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۶ تا ۲۰ از طریق شماره تلفن اعلام‌شده یا پیام‌رسان‌های بله و ایتا با شناسه @omidclub_qom ارتباط برقرار کنند.



همچنین تأکید شده است نوجوانان متقاضی در زمان ارسال پیام، مشخصات فردی شامل نام و نام خانوادگی، سن و جنسیت خود را درج کنند تا فرآیند ثبت‌نام و برنامه‌ریزی برای حضور آنان با دقت بیشتری انجام شود.



این فراخوان در راستای شناسایی، توانمندسازی و شبکه‌سازی نوجوانان هنرمند استان قم منتشر شده و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان تازه‌ای از تولیدات هنری نوجوان‌محور در حوزه انقلاب اسلامی باشد.