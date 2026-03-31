حمله به مراکز فرهنگی و آموزشی هراس دشمن از هویت ایرانی است 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی حق‌بین، عضو هیئت‌مدیره انجمن فرهنگی ناشران کودک‌ونوجوان با اشاره به حملات ددمنشانه آمریکایی_صهیونی به خاک ایران، بیان کرد: وقتی در یک جنگ، مراکز آموزشی مانند مدارس نخستین اهداف هستند، این پیام منتقل می‌شود که دشمن به‌دنبال نابودی زیرساخت‌های علمی و دانشی کشور است. این مسئله نشان می‌دهد آنچه به‌عنوان توان اصلی ایران شناخته می‌شود، علم و دانشی است که ایرانیان به آن دست یافته‌اند و بر پایه آن به پیشرفت‌های مهم رسیده‌اند؛ موضوعی که برای دشمن قابل تحمل نیست.

وی افزود: این پیام به‌خوبی از سوی مردم، اساتید، دانشجویان و نیروهای مسلح درک شد و به همین دلیل شاهد هستیم که همه این اقشار در صحنه حضور دارند. امروز دانشگاه‌ها، جامعه علمی و نیروهای نظامی که بر پایه دانش فعالیت می‌کنند، با قدرت در میدان حضور دارند و مردم نیز در تمام این ایام پشتیبان آنها بوده‌اند.

حق‌بین در ادامه با اشاره به مسئولیت اهالی فرهنگ در این شرایط بیان کرد: تجربه جنگ هشت ساله دفاع مقدس نشان داد که نقش مردم در پشتیبانی از کشور تعیین‌کننده است و امروز نیز همین روند ادامه دارد. هرچند ممکن است همه ابعاد این حضور به‌سرعت آشکار نشود اما در آینده در قالب روایت‌ها و خاطرات ثبت خواهد شد.

او تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه مراکز آموزشی دشمن را هدف قرار نداده است. اگر آسیبی به مناطق مسکونی وارد شده، هدفمند نبوده و به‌صورت ناخواسته رخ داده است؛ در حالی‌که دشمن عامدانه این مناطق در ایران را هدف قرار می‌دهد تا پیوند مردم با صحنه دفاع را تضعیف کند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن فرهنگی ناشران کودک‌ونوجوان همچنین به نقش فرهنگ و ادبیات در هنگامه این نبرد اشاره کرد و ادامه داد: آنچه امروز در میدان رخ می‌دهد، باید به‌دست نویسندگان و اهالی فرهنگ ثبت و روایت شود. این روایت‌ها می‌توانند در قالب کتاب به جهان منتقل شوند و نشان دهند که چگونه می‌توان در عین دفاع از کشور، اصول اخلاقی و جوانمردی را نیز حفظ کرد.

وی افزود: امروز حتی در نحوه به‌کارگیری ابزارهای نظامی نیز یک پیام فرهنگی نهفته است؛ اینکه ایران در چارچوب اصول انسانی عمل می‌کند. در مقابل دشمن از این اصول عبور کرده و با هدف قرار دادن مناطق مسکونی، کتاب‌فروشی‌ها، کتابخانه‌ها و حتی آثار تاریخی، تلاش دارد به هویت فرهنگی ما آسیب بزند. با این حال، چنین اقداماتی نمی‌تواند این میراث را از حافظه تاریخی ملت ایران حذف کند.

محمدتقی حق‌بین در پایان با اشاره به تأثیر حملات متجاوزانه دشن بر هویت ملی گفت: این شرایط به تقویت و بازتعریف هویت فرهنگی و ملی منجر خواهد شد. امروز این مسئله را در سطح جامعه و حتی در میان کودکان می‌بینیم که با وجود شرایط سخت، پرچم کشور را در دست دارند. این تصاویر در آینده ثبت خواهد شد و همان‌گونه که دفاع مقدس هشت ساله مسیر نسل‌های بعدی را شکل داد، این تجربه نیز برای آیندگان الهام‌بخش خواهد بود. بدون تردید، این تجربه در سطح جهانی نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت و به‌عنوان نمونه‌ای از تلفیق دفاع و اخلاق در محافل علمی و حتی نظامی مطرح می‌شود.