حضور ورزشکار کرمانی در اردوی تیم ملی ب والیبال نشسته مردان

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین مرحله اردوی آمادگی تیمملی (ب) والیبالنشسته مردان، از هفدهم تا بیست و پنجم فروردینماه به میزبانی شهر مشهد در استان خراسان رضوی برگزار میشود که علی شیرمحمدی ورزشکار کرمانی تنها نماینده استان کرمان در این اردو حضور دارد.
اسامی دعوت شدگان به این اردو علی شیرمحمدی (کرمان)، علیرضا پورسمنانی (خراسانرضوی)، مهدی یاسری، محمدامین بلیوند (خوزستان)، امیرحسین نوری (تهران)، امیرحسین کفشدار، علی اسماعیلی، مهدی حبیبزاده (مازندران)، محمدصادق ملکی (اصفهان)، حسین دریکوند، امیرحسین میرکهدالوند (لرستان)، یوسف علیپور (گیلان)، امیرمحمد نادری، نوید احمدی (فارس)، محمدامین شکیبا (گلستان)، امیرحسین اسکندری (آذربایجان شرقی) است.
همچنین کادر فنی تیمملی (ب) والیبالنشسته مردان ایران شامل سرمربی: محمدرضا رحیمی (تهران)، مربیان: فرشید عاشوری (گلستان)، مهرزاد مهروان (البرز)، مربی بدنساز: هادی ساجدی نیا (آذربایجان شرقی)، فیزیوتراپ: دکتر علیرضا طایفه (آذربایجان شرقی)، روانشناس:محمدهادی هادیزاده (تهران)، سرپرست: رضا خانی (تهران) و مربی فرهنگی: حجتالاسلام آرش ضیایی (خراسان رضوی) می باشند.
