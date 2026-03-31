دستگیری اعضای ۲ هسته‌ تروریستی دشمن آمریکایی-صهیونیستی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل اطلاعات استان فارس اعلام کرد: با رصدهای اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) ، ۵ نفر از اعضای دو هستهی تروریستی وابسته به یکی از گروهکهای مزدور دشمن آمریکایی-صهیونی در استان فارس شناسایی و بازداشت شدند.
این دو هستهی مخفی، با هدف تامین تجهیزات، برنامهریزی و طراحی عملیات تروریستی برای ساعت صفر اعلامی دشمن، پدید آمده و مزدوران دستگیر شده با تهیه خانه تیمی، خرید اقلام تولید بمب دستی و سلاح سرد جهت اجرای اهداف پلید دشمن بودند که پیش از هر اقدام عملیاتی دستگیر شدند.
علاوه بر آن، مزدوران دستگیر شده ضمن حضور در تمامی مکانهای مورد اصابت از سوی دشمن صهیونی در ساعات مختلف شبانهروز نسبت به تهیه فیلم و عکس و ارسال برای ستاد رسانهای رژیمصهیونیستی(شبکه تروریستی اینترنشنال) اقدام مینمودند.
نظر شما