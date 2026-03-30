بازداشت مزدور ارسال کننده اطلاعات پالایشگاهی به رسانه معاند در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل اطلاعات استان فارس اعلام کرد: سربازان گمنام امام زمان(ع) در این اداره‌کل، فردی را که در حال ارسال اطلاعات، مختصات و تصاویر مربوط به برخی پالایشگاه‌های کشور به یک رسانه معاند بود، شناسایی و بازداشت کرده‌اند.

براساس اعلام اداره‌کل اطلاعات استان فارس، فرد بازداشت‌شده هنگام تبادل اطلاعات با مقصد خارج از کشور تحت رصد قرار داشت.

وی پیش‌تر در پالایشگاه‌های «لاوان» و «عسلویه» سابقه فعالیت داشته است و همین سابقه موجب جلب توجه طرف خارجی برای دریافت اطلاعات شده بود.

این فرد در بخشی از اعترافات خود عنوان کرده است: چند روز پیش با شبکه معاند تماس گرفتم و به‌دلیل سابقه کارم در پالایشگاه‌ها، از من درخواست اطلاعات شد و من نیز اطلاعاتی را در اختیار آن‌ها قرار دادم.

پرونده این فرد پس از تکمیل مراحل اولیه، برای ادامه رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است.