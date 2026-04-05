ضربه سربازان گمنام امام زمان(عج) به شبکه فروش استارلینک و VPN در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر ، در اطلاعیه اداره کل اطلاعات استان فارس آمده است: سربازان گمنام امام زمان (عج) با انجام اقدامات اطلاعاتی هدفمند، منسجم و با تکیه بر اشراف کامل بر تحرکات غیرقانونی، طرح برخورد با فعالان فروش دستگاه‌های استارلینک، خدمات کانفیگ و فیلترشکن‌های (VPN) غیرمجاز را در سطح استان در دستور کار قرار دادند.

بر اساس این اطلاعیه، در جریان این اقدامات ضربتی، تعداد ۴۹ مورد از افراد و شبکه‌هایی که در این حوزه فعالیت داشتند، شناسایی شدند.

همچنین ۳ نفر از عناصر اصلی و فعال این شبکه‌ها دستگیر شده و تعداد ۷ دستگاه استارلینک نیز کشف، ضبط و توقیف شده است.

اداره کل اطلاعات استان فارس با استناد به قوانین جاری کشور اعلام کرد: مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و با تأکید بر ماده ۵ قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل»، هرگونه حمل، نگهداری، خرید و فروش دستگاه‌های استارلینک ممنوع بوده و با متخلفان طبق ضوابط قانونی برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که برخورد قاطع، مستمر و بازدارنده با عوامل مرتبط با دشمنان آمریکایی-صهیونیستی با جدیت در دستور کار این اداره کل قرار دارد و دستگاه‌های امنیتی در صیانت از حریم قانون و امنیت کشور عقب‌نشینی نخواهند کرد.

در پایان، از عموم شهروندان درخواست شده است تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در این زمینه، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۳ یا کانال رسمی ستاد خبری وزارت اطلاعات در پیام‌رسان‌های ایتا، بله و روبیکا به آدرس @admin_vaja۱۱۳ اطلاع‌رسانی نمایند.