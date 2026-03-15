افراد مرتبط با شبکه ضدایرانی در فارس دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یوسف ملک زاده گفت: افراد مرتبط با گروه های رسانه ای ضد ایرانی در استان فارس دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی فارس تصریح کرد: با سایر کسانی که با این گروه ها همکاری داشته باشند، برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.