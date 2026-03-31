افزایش امیدوار کننده بارندگی در استان سمنان؛ نزولات جوی سیر صعودی دارد

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بارندگی های اخیر بیان کرد: در سمنان از ابتدای سال زراعی جاری یعنی اول مهرماه ۱۴۰۴ تا یازدهم فروردین ماه سال جدید ۴۸ میلیمتر بارندگی ثبت شده در حالی که در مدت مشابه سال زراعی قبل ۴۹.۲ میلیمتر بارش ثبت شده بود.

وی با بیان اینکه میانگین بارش بلند مدت شهرستان سمنان در بازه زمانی ابتدای سال زراعی تا ۱۱ فروردین ماه ۱۲۴ میلیمتر بوده و این امر نشان می دهد که بارش ها در این شهرستان در دراز مدت بیش از نصف کاهش پیدا کرده است، افزود: در شاهرود از ابتدای مهرماه تا ۱۱ فروردین ماه سال جدید ۹۵.۸ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در همین بازه زمانی طی سال گذشته در شاهرود ۴۰.۲ میلیمتر بارش ثبت شده بود که رکورد قابل توجه ۵۵.۶ میلیمتر افزایش را در سال زراعی جاری شاهد هستیم، گفت: در قیاس با بارش های بلند مدت سال زراعی (اول مهرماه تا ۱۱ فروردین ماه) اما در شاهرود شاهد افت هستیم زیرا شاخص های دراز مدت عدد ۱۴۸.۴ میلیمتر را نشان می دهند که ۵۰ میلیمتر بیشتر از بارش امسال است.

مصطفوی بیان کرد: در دامغان از اول مهرماه سال قبل تا ۱۱ فروردین ماه سال جدید ۴۸.۵ میلیمتر بارندگی ثبت شده است در سال زراعی گذشته شاهد ثبت ۴۲.۱ میلیمتر بودیم که امسال بارش ها ۶.۴ میلیمتر بیشتر بوده است اما در دامغان هم در قیاس با دراز مدت که ۱۰۵.۳ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده شاهد افت بیش از نصف بارش ها هستیم.

وی افزود: در گرمسار وضعیت چندان خوب نیست از اول مهرماه ۱۴۰۴ الی ۱۱ فروردین ماه سال جدید در این شهرستان ۸۰.۷ میلیمتر بارش ثبت شده در صورتی که میزان بارش همین بازه زمانی در سال قبل ۹۲.۵ میلیمتر بوده که ۱۱.۸ میلیمتر کاهش را شاهد هستیم در دراز مدت هم گرمسار توانسته رکورد ۱۱۳.۹ میلیمتر را ثبت کند که ۳۰ میلیمتری بیشتر از رکورد امروزی است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در میامی امسال ۹۹.۶ میلیمتر بارش و سال قبل ۸۶.۴ میلیمتر بارندگی ثبت شده است، گفت: در یکسال اخیر بارش ها در میامی ۱۳.۲ میلیمتر بیشتر شده اما در قیاس با دراز مدت و رکورد ثبت شده ۱۲۹ میلیمتر، کماکان ۳۰ میلیمتر کاهش بارش ها را شاهد هستیم.

مصطفوی درباره ایوانکی توضیح داد: در ایوانکی از اول مهرماه ۱۴۰۴ تا ۱۱ فروردین ماه امسال ۶۴.۷ میلیمتر بارش ثبت شده که در سال قبل در همین بازه زمانی شاهرود ۶۱.۶ میلیمتر بارش بودیم در نتیجه امسال ۳.۱ میلیمتر بیشتر بارندگی داشته ایم اما در دراز مدت طی همین بازه زمانی در ایوانکی ۱۴۶.۳ میلیمتر بارش به ثبت رسیده که حدوداً ۲.۵ برابر میزان بارش های امسال است و این نشان از کاهش بارش ها می دهد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه امسال در سرخه ۶۹ میلیمتر بارش ثبت شده در صورتی که در سال زراعی گذشته فقط ۳۸.۲ میلیمتر بارش ثبت شده بود در نتیجه بارش ها در این شهرستان خوشبختانه حدوداً دو برابر شده است اما در قیاس با میانگین دراز مدت که ۹۲.۱ میلیمتر است در این شهرستان هم شاهد کاهش بارش ها هستیم هر چند وضعیت قدری بهتر از دیگر نقاط است.

مصطفوی درباره شهمیرزاد هم توضیح داد: از اول مهرماه ۱۴۰۴ تا ۱۱ فروردین ماه امسال در این شهر زیبا ۱۰۳.۵میلیمتر بارش ثبت شده که ۸.۷ میلیمتر نسبت به میزان بارش های سال قبل در همین بازه زمانی بیشتر بوده است اما میانگین دراز مدت بارش ها در این شهر ۲۲۱.۷ میلیمتر است که نزدیک به دو برابر میزان بارش در سال زراعی جاری محسوب می شود همچنین باید تاکید کرد که این آمارها نشان می دهد که امسال وضعیت بارش ها به مراتب بهتر شده اما تا میانگین دراز مدت هنوز فاصله وجود دارد.