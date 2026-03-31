اصابت پرتابه دشمن صهیونیستی-آمریکایی به شهر فارسان برای دومین بار

به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالعلی ارژنگ روز سهشنبه با اعلام این خبر افزود: بعدازظهر امروز سهشنبه ۱۱ فروردینماه، اصابت یک پرتابه در نقطهای از شهر فارسان گزارش شده است.
وی اظهارداشت: میزان و شدت خسارتهای وارده از سوی دستگاههای مسوول در دست بررسی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس گزارشهای رسیده این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است.
ارژنگ همچنین از شهروندان خواست ضمن پیگیری اخبار از منابع و رسانههای رسمی، از انتشار شایعات خودداری کنند.
وی تاکید کرد: برای رعایت نکات ایمنی و روانسازی در مدیریت شرایط، شهروندان از تجمع و ازدحام در محل حادثه پرهیز کنند.
نظر شما