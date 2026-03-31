۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

خشم ترامپ از عدم مشارکت اروپا در تجاوز به ایران

عدم مشارکت اروپا در تجاوز به ایران و ناکامی رییس جمهور آمریکا در بازگشایی تنگه هرمز، خشم و عصبانیت ترامپ را برانگیخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که از تمامی درخواست هایش از کشورهای دیگر برای پیوستن به جنگ با ایران ناامید شده است، در رسانه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال»، نوشت: همه کشورهایی که به خاطر تنگه هرمز نمی‌ توانند سوخت جت دریافت کنند، مانند انگلیس که از دخالت در نابودی ایران خودداری کرد، من یک پیشنهاد دارم: شماره یک، از آمریکا بخرید، ما به اندازه کافی داریم، و شماره ۲، کمی شجاعت به خرج دهید، به تنگه بروید و آن را بگیرید.

رئیس جمهور آمریکا که می کوشد ناکامی ها و افت محبوبیت در میان مردم کشورش به دلیل تجاوز به ایران را جبران کند، ادامه داد: شما باید یاد بگیرید که چگونه برای خودتان بجنگید، آمریکا دیگر آنجا نخواهد بود تا به شما کمک کند، همانطور که شما برای ما آنجا نبودید. قسمت سخت کار انجام شده است. بروید نفت خودتان را تهیه کنید!

وی سپس در پیامی دیگر خطاب به پاریس ادعا کرد: فرانسه به هواپیماهایی که به مقصد اسرائیل (اراضی اشغالی) تجهیزات نظامی حمل می‌کردند، اجازه عبور از حریم هوایی خود را نداد. فرانسه در این باره بسیار بی‌فایده بوده است.

