۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸

خشم آمریکا از عدم همراهی ناتو برای اقدام علیه ایران

وزیر خارجه آمریکا خشم خود را نسبت به عدم همراهی کشورهای عضو ناتو و همچنین اسپانیا در اقدام علیه ایران ابراز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت: رفتار ناتو ناامید کننده بود. رئیس جمهور آمریکا باید به محض پایان یافتن عملیات ما در خصوص ناتو تجدید نظر کند.

روبیو اضافه کرد: رفتار ناتو این سؤال را ایجاد می کند که ناتو چه فایده ای برای آمریکا دارد؟ این وضع اصلا خوب نیست. ناتو بدون آمریکا وجود ندارد.

وی افزود: مخالفت اسپانیا با استفاده از حریم هوایی این کشور و پایگاه های نظامی آن(علیه ایران) تأسف بار است!

ترامپ پیشتر دست به دامن بسیاری از کشورها از جمله ناتو برای باز کردن تنگه هرمز شده بود که با مخالفت آنها رو به رو شد.

