محدودیت ترافیکی در ۲ محور گیلان اعمال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن وضعیت تردد و اقدامات کنترلی ترافیک تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ و ارتقا ضریب ایمنی و تسهیل عبور و مرور و سایل نقلیه بویژه مبادی ورودی و خروجی استان گیلان محدودیت های ترافیکی در محورهای قدیم رشت به قزوین و آستارا اردبیل و بالعکس اعمال می شود.

وِی افزود تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حامل مواد سوختنی بهداشتی کالای اساسی ( گندم جو برنج سویا وغیره) از ساعت ۷ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ ۱۳ و ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ در محور قدیم رشت قزوین و بالعکس ممنوع است.

رییس پلیس راه استان گیلان تصریح: کرد همچنین در محور اردبیل آستارا و بالعکس تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حامل مواد سوختنی بهداشتی کالای اساسی (گندم جو برنج سویا وغیره) از ساعت ۷ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جامع مورخ ۱۳ و ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ در محور قدیم آستارا اردبیل و بالعکس ممنوع است.