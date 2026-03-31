فشار سنگین تبعات اقتصادی جنگ فرسایشی برای آمریکا و اقتصاد جهانی

فرشاد پرویزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح پیامدهای کلان شرایط جنگی بر بازارهای مالی ایالات متحده گفت: طولانی شدن جنگ، روندهای مخرب اقتصاد کلان را تشدید کرده و مدیریت بازار را برای سیاستگذاران آمریکایی بسیار دشوار خواهد کرد. آثار اقتصادی یک جنگ فرسایشی، به مراتب از تورمهای مقطعی ناشی از افزایش قیمت انرژی برای بودجه آمریکا عمیقتر است.
وی در توضیح مکانیسم اثرگذاری این بحران بر اقتصاد کلان آمریکا افزود: کاهش قیمت اوراق قرضه دولتی آمریکا در بازارها یک پیامد ریاضی و مالی مشخص دارد. از آنجا که نرخهای بهره این اوراق (کوپن) در زمان انتشار ثابت و تعیین شده است، طبق رابطه ریاضیات مالی، نرخ بازدهی اوراق حاصل تقسیم سود ثابت پرداختی، بر قیمت روز آن اوراق در بازار است. بنابراین، کاهش قیمت خود اوراق عملاً به معنای افزایش نرخ بازدهی این اوراق است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: افزایش نرخ بازدهی اوراق، به طور مستقیم باعث افزایش نرخ عمومی بهره در اقتصاد آمریکا میشود. این پدیده برای دولت ترامپ که باید این نرخهای بهره بالاتر را برای تامین مالی بدهیهای جدید خود بپردازد، به منزله یک آوار وحشتناک بودجهای است.
پرویزیان در ادامه به رفتار غیرمعمول شاخصها در شرایط ریسک سیستماتیک اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایط فعلی، افزایش نرخ بهره نتوانسته به دلایل شرایط جنگی موجب تقویت دلار شود. به همین دلیل، مشاهده میکنیم که در کنار ریزش بورس، سایر داراییهای مبتنی بر دلار نیز در این فضای پرریسک دچار افت شدهاند که این مسئله میتواند آثار دومینویی خطرناکی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
وی در بخش دیگری از این گفتگو، ابعاد بینالمللی این بحران را فراتر از مرزهای آمریکا دانست و به خبرنگار مهر گفت: اما این همه داستان نیست. نباید فراموش کنیم که بسیاری از شرکای تجاری آمریکا، از کشورهای عربی گرفته تا چین، دارندگان عمده اوراق قرضه دولتی آمریکا هستند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: افت مستمر قیمت این اوراق در بازار، در واقع به معنای ذوب شدن ارزش ترازنامه و داراییهای مالی این کشورهای طرف تجاری با آمریکاست. این کاهش ارزش داراییها، در صورت طولانی شدن بحران، نه تنها اقتصاد داخلی آمریکا، بلکه کل شبکه روابط تجاری و مالی واشنگتن با جهان را تحت تاثیرات منفی و جبرانناپذیری قرار خواهد داد.
پرویزیان در پایان گفت: البته باید تاکید کرد که کاهش داراییهای مبتنی بر دلار کشورهای طرف تجاری آمریکا و دارندگان اوراق قرضه دولتی آمریکا و ذخایر ارزی به دلار، به مفهوم زیان سنگین برای اقتصاد جهانی و افزایش احتمال بروز جریانهای رکود تورمی بین المللی است.
