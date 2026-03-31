۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

سازمان توسعه تجارت: محدودیت صادرات فولاد و معدن مصوب نشده است

سازمان توسعه تجارت اعلام کرد تاکنون هیچ تصمیمی برای محدودیت صادرات محصولات فولادی و معدنی اتخاذ نشده و اخبار مرتبط فقط از مراجع رسمی معتبر است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، این سازمان در واکنش به انتشار خبرهایی درباره اعمال محدودیت بر صادرات محصولات فولادی و معدنی اعلام کرد تاکنون هیچ تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.

در اطلاعیه تصریح شده است که هرگونه تصمیم مرتبط با صادرات این گروه کالایی صرفاً از طریق مراجع رسمی شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران اعلام خواهد شد. بر همین اساس از فعالان اقتصادی و رسانه‌ها خواسته شده در انتشار و پیگیری اخبار، دقت کرده و تنها به اطلاع‌رسانی‌های رسمی استناد کنند.

سازمان توسعه تجارت همچنین با اشاره به تهاجم اخیر به برخی زیرساخت‌های تولیدی و تجاری کشور تأکید کرد: با وجود این حملات، روند تجارت خارجی کشور با تلاش تولیدکنندگان و صادرکنندگان و پشتیبانی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول ادامه دارد و هرگونه اختلال احتمالی نیز به‌سرعت جبران خواهد شد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

