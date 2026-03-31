به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالله مؤمنی در جمع فرهنگیان، دانشآموزان و شهروندان ازنایی، بر نقش تعیینکننده حضور مردم در صحنههای اجتماعی و حمایت از جبهه دفاعی کشور تأکید کرد.
در این گردهمایی که در پارک ملت ازنا و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدا و رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: حضور در میان مردم آگاه، موقعیتشناس و وطندوست ازنا مایه افتخار است.
لزوم تبیینگری در شرایط حساس کشور
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور افزود: در مقطع حساسی از نظر تاریخی، اجتماعی و فرهنگی قرار داریم و همه افراد جامعه بهویژه معلمان باید نقش تبیینگر منطقی و آگاهانه را ایفا کنند.
معاون پرورشی آموزشوپرورش لرستان ادامه داد: شناخت صحیح شرایط و انتقال درست واقعیتها به نسل جوان، از مهمترین وظایف فرهنگیان در این برهه زمانی است.
دفاع از میهن، فراتر از اختلافنظرها
مؤمنی با تأکید بر وحدت ملی گفت: امروز دفاع از خاک کشور، ارتباطی با گرایشهای سیاسی، سلیقهها یا تفاوتهای فردی ندارد، بلکه یک وظیفه همگانی است.
وی خطاب به افرادی که نسبت به شرایط تردید دارند، تصریح کرد: دشمنان سالهاست علیه ملت ایران برنامهریزی کردهاند و اکنون نیز به دنبال تضعیف حضور مردم در صحنه هستند.
حضور مردم، پشتوانه جبهه دفاعی
معاون پرورشی آموزشوپرورش لرستان با بیان اینکه حضور مردم نقش تعیینکنندهای در تقویت روحیه نیروهای دفاعی دارد، گفت: بسیاری روی عدم حضور مردم حساب باز کردهاند، در حالی که سوخت اصلی اقتدار و توان دفاعی کشور، حضور مردم در خیابانهاست.
وی افزود: این حضور، موجب تقویت روحیه رزمندگان و استمرار مقاومت در برابر دشمنان خواهد شد.
برگزاری برنامههای فرهنگی در گردهمایی ازنا
در این مراسم، برنامههای متنوع فرهنگی از جمله رجزخوانی، اجرای موسیقی حماسی، تجلیل از برگزیدگان پویشهای دانشآموزی و قرائت بیعتنامه برگزار شد.
همچنین یکی از دانشجومعلمان ازنا در حاشیه این گردهمایی، مراسم ازدواج خود را برگزار کرد که با استقبال حاضران همراه شد و هدایایی از سوی مسئولان و شرکتکنندگان به این زوج اهدا شد.
نظر شما