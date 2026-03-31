به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، این سازمان اعلام کرد که تقویت زیرساخت‌های تجاری کشور و افزایش تاب‌آوری تجارت خارجی در دوره تنش و بحران، یکی از اهداف اصلی در شرایط اضطرار است.

در همین راستا و با توجه به درخواست‌های فعالان اقتصادی، امکان اصلاح کد تعرفه اقلام ضروری در ثبت‌سفارش‌ها فراهم شده است.

بنا بر اعلام سازمان توسعه تجارت، محدودیت پیشین که ویرایش ثبت‌سفارش‌ها را تنها تا چهار رقم اول کد تعرفه مجاز می‌دانست، با یک سازوکار ویژه حذف شده است. بر اساس تصمیم جدید، امکان ویرایش ثبت‌سفارش برای بیش از ۲۲۰۰ کد تعرفه شامل مواد اولیه، قطعات و تجهیزات موردنیاز بخش تولید کشور ایجاد و به‌صورت رسمی ابلاغ شده است.

این اقدام در پی پیگیری‌های فعالان اقتصادی و همچنین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی صورت گرفته و به گفته سازمان، هدف آن تسهیل جریان تجارت خارجی، رفع موانع عملیاتی و حمایت از بخش تولید در شرایط جاری کشور است.