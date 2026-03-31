حملات به زیرساخت های دارویی و تجهیزات پزشکی ایران را متوقف کنید

به گزارش خبرنگار مهر، در یک بیانیه که ۵۴۰ نفر از متخصصین حوزه سلامت کشور آن را امضا کرده اند، حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز دارویی، زیرساخت ها و کارخانجات فعال حوزه سلامت به شدت محکوم شد.
در همین راستا و با اشاره به کنوانسیون های بین المللی از سازمانها و نهادهای فعال درخواست گردید که حملات به زیرساخت های دارویی، تجهیزات پزشکی و حوزه سلامت ایران را محکوم نمایند و از حملات مجدد به این اماکن جلوگیری شود.
این کمپین را رسانه فارمانیوز تهیه کرده و به نهادهای بین المللی حوزه سلامت و حقوق بشری ارسال شد.
سازمان جهانی بهداشت
World Health Organization (WHO)
(دفتر منطقهای خاورمیانه)
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Human Rights Council
UNICEF
نهادهای بشردوستانه
International Committee of the Red Cross
Doctors Without Borders
Amnesty International
Human Rights Watch
International Pharmaceutical Federation (FIP)International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA)
