۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۱

حملات به زیرساخت های دارویی و تجهیزات پزشکی ایران را متوقف کنید

فعالین و متخصصین صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی و جمعی از مدیران تشکل های تخصصی، در بیانیه‌ای خواستار توقف و محکومیت حملات ناجوانمردانه دشمن به کارخانجات تولید دارو و تجهیزات پزشکی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در یک بیانیه که ۵۴۰ نفر از متخصصین حوزه سلامت کشور آن را امضا کرده اند، حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز دارویی، زیرساخت ها و کارخانجات فعال حوزه سلامت به شدت محکوم شد.

در همین راستا و با اشاره به کنوانسیون های بین المللی از سازمان‌ها و نهادهای فعال درخواست گردید که حملات به زیرساخت های دارویی، تجهیزات پزشکی و حوزه سلامت ایران را محکوم نمایند و از حملات مجدد به این اماکن جلوگیری شود.

این کمپین را رسانه فارمانیوز تهیه کرده و به نهادهای بین المللی حوزه سلامت و حقوق بشری ارسال شد.

سازمان جهانی بهداشت

World Health Organization (WHO)

(دفتر منطقه‌ای خاورمیانه)


Office of the High Commissioner for Human Rights


United Nations Human Rights Council

UNICEF

نهادهای بشردوستانه

International Committee of the Red Cross

Doctors Without Borders

Amnesty International

Human Rights Watch

International Pharmaceutical Federation (FIP)International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA)

