حمله دشمن به کارخانه تولید داروهای ضد سرطان 

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حملهای که صبح سهشنبه یازدهم فروردین ۱۴۰۵ رخ داد، یکی از بزرگترین شرکتهای تولیدکننده داروهای ضدسرطان، بیهوشی و داروهای مورد نیاز بیماران خاص هدف قرار گرفت.
این حمله موجب تخریب و آسیب به بخشی از خط تولید دارویی شده و از آن به عنوان اقدامی در راستای ایجاد اختلال در نظام سلامت کشور یاد شده است.
در بیانیه گروه شستا آمده است: شرکت مورد نظر متعلق به بازنشستگان کشور بوده و این اقدام، سلامت و جان مردم را هدف قرار داده است.
بنابر اعلام شستا، فعالیتهای این مجموعه با تلاش بیشتر کارکنان صنعت دارویی کشور ادامه خواهد یافت.
شستا از نهادها و مجامع بینالمللی خواسته است در برابر اینگونه اقدامات واکنش نشان داده و به مسئولیتهای خود در حوزه سلامت و امنیت، پایبند باشند.
