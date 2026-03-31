به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با صدور اطلاعیهای، جزئیات نحوه برگزاری کلاسها و فعالیتهای آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ را تا پایان فروردینماه اعلام کرد.
در این اطلاعیه شیوه برگزاری برنامههای آموزشی این دانشگاه با توجه به شرایط فعلی کشور و ابلاغ وزارت بهداشت تشریح شد.
بر اساس نامه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برنامههای آموزشی نیمسال دوم از تاریخ ۱۵ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ بهصورت مجازی و ترکیبی اجرا خواهد شد.
برگزاری مجازی دروس نظری در تمامی مقاطع
در این اطلاعیه آمده است: کلیه کلاسهای دروس نظری در مقاطع کاردانی، کارشناسی، داروسازی، دندانپزشکی و علوم پایه پزشکی بهصورت مجازی برگزار میشود و دروس عملی و کارگاهی در زمان دیگری اجرا خواهد شد.
همچنین دروس نظری مقطع مقدمات بالینی دانشجویان پزشکی نیز بهصورت مجازی ارائه خواهد شد و برنامه دروس عملی این مقطع متعاقباً اعلام میشود.
تغییر در برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی
بر اساس این اطلاعیه، آموزشهای عملی دوره کارآموزی پزشکی عمومی تا پایان فروردین برگزار نخواهد شد و دروس نظری این دوره بهصورت مجازی ادامه خواهد یافت.
دانشجویان این دوره در صورت تمایل میتوانند با هماهنگی، دورههای عملی خود را در بیمارستانهای آموزشی بروجرد بگذرانند. همچنین برنامه آموزشی کارورزان بهصورت لانگ و با هماهنگی گروههای آموزشی اجرا خواهد شد و دستیاران تخصصی طبق روال حضوری در مراکز درمانی فعالیت خواهند داشت.
تعویق آموزشهای بالینی در برخی دانشکدهها
در این اطلاعیه تأکید شده است: آموزشهای بالینی شامل کارآموزی و کارورزی در دانشکدههای دندانپزشکی، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی، توانبخشی، بهداشت و تغذیه تا پایان فروردین برگزار نخواهد شد.
دانشجویان در صورت تمایل میتوانند با معرفینامه معاونت آموزشی در مراکز درمانی و بهداشتی فعالیت آموزشی داشته باشند.
برگزاری مجازی تحصیلات تکمیلی
برنامههای آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D) شامل کلاسها، سمینارها، ژورنالکلابها و دفاع از پایاننامهها نیز بهصورت مجازی و طبق برنامه دانشکدهها برگزار خواهد شد.
الزام اساتید به آموزش الکترونیکی
در بخش دیگری از اطلاعیه آمده است: اساتید موظف هستند کلاسهای آنلاین را در بسترهای موجود برگزار کرده یا محتوای آموزشی دارای فایل صوتی را در سامانه «سما لایو» بارگذاری کنند.
امکان مرخصی و انتقال موقت برای دانشجویان
بر اساس این اطلاعیه، دانشجویانی که امکان ادامه تحصیل حضوری ندارند میتوانند درخواست مرخصی یکنیمسال بدون احتساب در سنوات ارائه دهند. همچنین دانشجویان بومی استان در سایر دانشگاههای علوم پزشکی میتوانند بهصورت مهمان در دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه تحصیل دهند.
نظارت بر اجرای شیوهنامه آموزشی
در پایان این اطلاعیه تأکید شده است: معاونین آموزشی دانشکدهها مسئول نظارت بر اجرای دقیق این دستورالعمل هستند و این تصمیمات تا پایان فروردین ۱۴۰۵ معتبر بوده و در صورت تغییر شرایط، اطلاعرسانی جدید انجام خواهد شد.
