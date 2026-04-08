تأکید فرماندار پاوه بر نظارت مستمر بر تأمین آرد و کیفیت نان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه آرد و نان شهرستان پاوه صبح چهارشنبه به ریاست فرزاد الماسی، فرماندار این شهرستان، در سرسرای فرمانداری پاوه برگزار شد و وضعیت تأمین آرد، کیفیت نان و شیوه توزیع آن در سطح شهرستان مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور مسئولان مرتبط تشکیل شد، فرماندار پاوه بر لزوم پایش مداوم فعالیت نانوایی‌ها، تأمین به‌موقع و کافی آرد مرغوب و رعایت اصول بهداشتی در فرآیند پخت نان تأکید کرد.

الماسی با اشاره به نقش حیاتی نان در سبد معیشت مردم، خواستار هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی، صنفی و نظارتی برای رفع مشکلات موجود و ارتقای کیفیت خدمات‌دهی نانوایی‌ها شد.

وی همچنین تداوم نظارت بر سهمیه آرد، بررسی وضعیت ذخایر و جلوگیری از هرگونه تخلف در فرایند توزیع را از اولویت‌های کارگروه عنوان کرد.

در ادامه جلسه، اعضای کارگروه گزارشی از شرایط کنونی نانوایی‌ها، میزان ذخایر آرد و چالش‌های پیش‌رو ارائه دادند و مجموعه‌ای از راهکارهای کاربردی برای بهبود وضعیت فعلی تدوین و جمع‌بندی شد.