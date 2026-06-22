ذخایر گندم مازندران در وضعیت پایدار است؛ تداوم توزیع آرد در تعطیلات

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای مدیران اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و افزایش حضور مسافران در استان، اظهار کرد: تأمین پایدار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از مهمترین اولویتهای مجموعه غله و خدمات بازرگانی استان است و در این زمینه برنامهریزیهای لازم انجام شده است.
وی با بیان اینکه ذخایر گندم استان در سطح مناسبی قرار دارد، افزود: تمهیدات لازم برای پاسخگویی به نیاز مصرفی مردم و مسافران پیشبینی شده و هیچگونه خللی در روند تأمین گندم، آرد و نان ایجاد نخواهد شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران ادامه داد: کارخانههای آرد استان در روزهای تعطیل پیشرو نیز فعال خواهند بود و شبکه حملونقل و توزیع، آرد مورد نیاز نانواییها را در سراسر استان تأمین میکند.
جعفری با تأکید بر اینکه خدمات حوزه آرد و نان تعطیلبردار نیست، تصریح کرد: تمامی بخشهای مرتبط با زنجیره تأمین در آمادهباش قرار دارند تا مردم و مسافران بدون دغدغه به کالاهای اساسی و نان دسترسی داشته باشند.
وی همچنین از پیگیری مسئولان ملی و استانی برای تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران قدردانی کرد و گفت: حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی و پایداری تولید دارد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در پایان از تلاش کارکنان این ادارهکل و عوامل اجرایی خرید تضمینی گندم در نقاط مختلف استان تقدیر کرد و افزود: عملیات خرید تضمینی گندم با همکاری و تلاش مستمر دستاندرکاران در حال انجام است و این روند با هدف حمایت از کشاورزان و تأمین امنیت غذایی ادامه خواهد یافت.
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