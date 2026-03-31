  1. استانها
  2. سمنان
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

۸۵ کیلومتر رودخانه‌های استان سمنان لایروبی شدند

سمنان- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان از لایروبی ۸۵ کیلومتر رودخانه‌های استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: هدف این اقدام کاهش خسارات سیلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احسانی غروب سه شنبه در بازدید رودهای سمنان از لایروبی ۸۵ کیلومتر رودخانه‌های استان طی سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: این اقدام توانست منتهی به کاهش خسارات در سیلاب اخیر شدند.

وی ادامه داد: لایروبی رودخانه ها در آرادان در ۱۳.۲۹ کیلومتر، دامغان ۵.۱ کیلومتر، سرخه ۱۲.۵ کیلومتر، سمنان ۳.۸۵ کیلومتر، شاهرود ۲۰.۶۸ کیلومتر، گرمسار ۹.۴۲ کیلومتر، مهدیشهر ۱۴‌.۵۶ کیلومتر و در میامی ۶.۳۵ کیلومتر را شامل می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان سمنان از تعمیرات و بهبود رادیال بند انحرافی بنه کوه گرمسار در شهریور سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: این اقدام سبب عبور ایمن سیلاب اخیر با دبی ۴۰۰ متر مکعب شده است.

احسانی از رفع تصرف ۲۰.۴ رودخانه های حبله رود خبر داد و تصریح کرد: از این میزان ۱۳.۲ هکتار آن در ساخت اصلی رودخانه انجام گرفته است.

وی ادامه داد: در مجموع ۱۷ کیلومتر لایروبی رودخانه حبله رود و شاخه های پایین دست انجام شد که ۹ کیلومتر آن در شاخه اصلی بوده است.

کد مطلب 6788287

