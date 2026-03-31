به گزارش خبرنگار مهر، حمید احسانی غروب سه شنبه در بازدید رودهای سمنان از لایروبی ۸۵ کیلومتر رودخانه‌های استان طی سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: این اقدام توانست منتهی به کاهش خسارات در سیلاب اخیر شدند.

وی ادامه داد: لایروبی رودخانه ها در آرادان در ۱۳.۲۹ کیلومتر، دامغان ۵.۱ کیلومتر، سرخه ۱۲.۵ کیلومتر، سمنان ۳.۸۵ کیلومتر، شاهرود ۲۰.۶۸ کیلومتر، گرمسار ۹.۴۲ کیلومتر، مهدیشهر ۱۴‌.۵۶ کیلومتر و در میامی ۶.۳۵ کیلومتر را شامل می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان سمنان از تعمیرات و بهبود رادیال بند انحرافی بنه کوه گرمسار در شهریور سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: این اقدام سبب عبور ایمن سیلاب اخیر با دبی ۴۰۰ متر مکعب شده است.

احسانی از رفع تصرف ۲۰.۴ رودخانه های حبله رود خبر داد و تصریح کرد: از این میزان ۱۳.۲ هکتار آن در ساخت اصلی رودخانه انجام گرفته است.

وی ادامه داد: در مجموع ۱۷ کیلومتر لایروبی رودخانه حبله رود و شاخه های پایین دست انجام شد که ۹ کیلومتر آن در شاخه اصلی بوده است.