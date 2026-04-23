به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی عسکری در جلسه هوشمندسازی و فضای مجازی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی از بهره‌برداری دو سامانه هوشمند در حوزه ارتباط با زائران و مدیریت بهره‌وری خبر داد و بر استفاده مستمر دستگاه‌ها از این ظرفیت تأکید کرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی افزود: به لطف الهی و در سایه توجهات حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(علیه‌السلام)، امروز شاهد گامی ارزشمند در مسیر ارتقای خدمت‌رسانی به زائران در استان هستیم.

وی افزود: به همت ستاد اجرایی خدمات سفر و با ابتکار تشکیل کمیته هوشمندسازی، دو سامانه مهم در حوزه ارتباط با زائران و مدیریت بهره‌وری به بهره‌برداری رسیده که بحمدالله آثار مثبت آن نیز در همین مدت کوتاه قابل مشاهده است.

عسکری تصریح کرد: یکی از نکات قابل توجه، حمایت و نگاه جدی ما به توسعه راهکارهای هوشمندانه و حرکت به سمت مدیریت نوین و داده‌محور در استان است که زمینه‌ساز اجرای چنین طرح‌هایی شده و ان‌شاءالله تداوم خواهد داشت.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی تأکید کرد: در این میان، لازم می‌دانم از تلاش‌های صادقانه کمیته هوشمندسازی و تمامی افرادی که در طراحی، اجرا و استقرار این سامانه‌ها نقش‌آفرینی کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. این اقدامات، نتیجه همدلی و کار جمعی دستگاه‌های مختلف بوده و سرمایه‌ای ارزشمند برای استان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به زائران علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) گفت: مهم آن است که مسیر هوشمندسازی، اقدامی مقطعی و محدود به ایام پیک سفر نیست، بلکه باید به‌صورت مستمر در طول سال دنبال شود تا بتواند به بهبود پایدار کیفیت خدمات منجر شود.

عسکری اعلام کرد: انتظار داریم تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با خدمات‌رسانی رفاهی و فرهنگی به زائران، ضمن همکاری کامل، بهره‌برداری عملیاتی و مستمر از این سامانه‌ها را در دستور کار خود قرار دهند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های جامعه علمی و دانشگاهی افزود: لازم است داده‌های ثبت‌شده در این سامانه‌ها به‌صورت دقیق تحلیل شده و گزارش‌های کاربردی و راهبردی استخراج شود تا تصمیم‌گیری‌ها هرچه بیشتر مبتنی بر دانش، تجربه و واقعیت‌های میدانی باشد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با استمرار این مسیر و تقویت زیرساخت‌های هوشمند، شاهد افزایش رضایتمندی زائران و ارتقای جایگاه استان در خدمت‌رسانی مطلوب به میهمانان حضرت رضا(علیه‌السلام) باشیم.