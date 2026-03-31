صاحبقرانی: جنگ امروز دشمن علیه ایران «ترکیبی و شناختی» است

حجت الاسلام هادی صاحبقرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز دشمن بهطور همزمان از ابزارهای نظامی، رسانهای، اقتصادی و سایبری برای ایجاد ناامیدی در جامعه استفاده میکند، اما ملت ایران طی ۴۷ سال گذشته نشان دادهاند که در برابر این فشارها عقبنشینی نخواهند کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی مردم را «ملت قیام کرده برای دفاع از ایران» توصیف کرد و گفت: ملت ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته با وجود تهدیدها، فشارها و تحریمهای متعدد، همچنان ایستادگی کرده و مسیر پیشرفت را ادامه دادهاند.
وی با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی در این سالها تلاش کردهاند با ابزارهای مختلف به ملت ایران فشار وارد کنند، افزود: جنگ امروز تنها یک جنگ نظامی نیست، بلکه جنگی ترکیبی و هیبریدی است؛ جنگی که در آن ابزارهای نظامی، دیپلماسی، فضای سایبری، رسانهای، اقتصادی و حتی آشوبهای خیابانی به صورت همزمان به کار گرفته میشود تا مردم را خسته و ناامید کنند.
صاحبقرانی ادامه داد: دشمنان با صرف هزینههای سنگین رسانهای تلاش میکنند القا کنند که نظام اسلامی توان ادامه مسیر را ندارد، در حالی که واقعیتها نشان میدهد ایران اسلامی در بسیاری از حوزههای علمی و فناوری پیشرفتهای قابل توجهی داشته است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به نقش رسانهها در این جنگ شناختی اظهار کرد: رسانههای معاند با بزرگنمایی مشکلات و نادیده گرفتن دستاوردهای کشور تلاش میکنند تصویر ناامیدکنندهای از آینده ایران ارائه دهند، در حالی که ملت ایران به خوبی میدانند در کنار مشکلات، پیشرفتها و دستاوردهای مهمی نیز حاصل شده است.
وی با تأکید بر ضرورت «جهاد تبیین» گفت: رهبر معظم انقلاب بارها بر اهمیت جهاد تبیین تأکید کردهاند و وظیفه همه دلسوزان انقلاب است که با بیان واقعیتها و دستاوردهای کشور، اجازه ندهند جنگ شناختی دشمن بر افکار عمومی تأثیر بگذارد.
صاحبقرانی خاطرنشان کرد: هر فرد در جامعه میتواند نقش یک رسانه را ایفا کند و با روشنگری، پاسخگویی به شبهات و انتقال حقایق به اطرافیان، در خنثیسازی عملیات روانی دشمن مؤثر باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همچنین با اشاره به نقش مردم در استمرار انقلاب اسلامی گفت: حضور مردم در صحنههای مختلف اجتماعی و سیاسی نشان داده است که این ملت همچنان نسبت به سرنوشت کشور خود حساس و مسئولیتپذیر هستند و اجازه نخواهند داد دشمنان برای آینده ایران تصمیم بگیرند.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد نارضایتی در جامعه افزود: دشمنان با بهرهگیری از شبکههای رسانهای و فضای مجازی تلاش میکنند ذهن جوانان و نوجوانان را هدف قرار دهند، اما آگاهی و هوشیاری مردم میتواند این تلاشها را خنثی کند.
صاحبقرانی تأکید کرد: ملت ایران با وجود همه فشارها و سختیها، مسیر استقلال و عزت خود را ادامه خواهد داد و دشمنان باید بدانند که این ملت هرگز تسلیم فشارها و تهدیدها نخواهد شد.
نظر شما