به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری عصر امروز سهشنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان شادگان بر رسیدگی به مشکلات کشاورزان این شهرستان از سوی جهاد کشاورزی و سازمان آب و برق و سایر ادارات و دستگاه های ذیربط تاکید کرد.
وی در این جلسه با اشاره به ظرفیتهای بالای کشاورزی شهرستان، اظهار کرد: شهرستان شادگان بهرغم برخورداری از اراضی مستعد و نخیلات گسترده، همواره بهدلیل قرار گرفتن در پاییندست حوزه آبریز با چالش کمآبی و ضعف مدیریت منابع آب مواجه بوده است.
خنفری یادآور شد: لازم است دلایل تصمیمات مربوط به محدودیت کشت و عدم تأمین آب بهصورت مستند و شفاف اعلام شود تا بتوان از ظرفیتهای قانونی برای پیگیری حقوق کشاورزان استفاده کرد.
وی همچنین بر ضرورت توسعه مراکز خرید گندم، تسریع در آمادهسازی زیرساختها و حمایت از کشاورزان در حوزه بیمه تأکید کرد و گفت: اجرای دقیق مصوبات این جلسات میتواند نقش مهمی در کاهش دغدغههای کشاورزان داشته باشد.
