۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۴

لزوم توسعه مراکز خرید گندم و حمایت بیمه‌ای از کشاورزان در شادگان

لزوم توسعه مراکز خرید گندم و حمایت بیمه‌ای از کشاورزان در شادگان

شادگان - نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی بر لزوم توسعه مراکز خرید گندم و حمایت بیمه‌ای از کشاورزان شادگان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری عصر امروز سه‌شنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان شادگان بر رسیدگی به مشکلات کشاورزان این شهرستان از سوی جهاد کشاورزی و سازمان آب و برق و سایر ادارات و دستگاه های ذیربط تاکید کرد.

وی در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های بالای کشاورزی شهرستان، اظهار کرد: شهرستان شادگان به‌رغم برخورداری از اراضی مستعد و نخیلات گسترده، همواره به‌دلیل قرار گرفتن در پایین‌دست حوزه آبریز با چالش کم‌آبی و ضعف مدیریت منابع آب مواجه بوده است.

خنفری یادآور شد: لازم است دلایل تصمیمات مربوط به محدودیت کشت و عدم تأمین آب به‌صورت‌ مستند و شفاف اعلام شود تا بتوان از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری حقوق کشاورزان استفاده کرد.

وی همچنین بر ضرورت توسعه مراکز خرید گندم، تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌ها و حمایت از کشاورزان در حوزه بیمه تأکید کرد و گفت: اجرای دقیق مصوبات این جلسات می‌تواند نقش مهمی در کاهش دغدغه‌های کشاورزان داشته باشد.

